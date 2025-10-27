ИНЦИДЕНТ У ВОЈВОЂАНСКОЈ ЛИГИ – ИСТОК Један играч, два броја, два дреса
У нашем фудбалу могуће је све, па и то да један играч на истој првенственој утакмици наступи у два различита дреса, са два различита броја.
Управо то се догодило у суботу у Банатском Великом Селу, на мечу 11. кола Војвођанске фудбалске лиге – исток, где је домаћа Козара, иако резултат то не открива, без поговора поражена од лидера, зрењанинске ОФК Градулице, резултатом 3:2.
Наиме, у полувремену утакмице секретар домаћег клуба Перо Ољача обратио се делегату меча Златку Ђурици из Падине, указавши да играч гостију Миодраг Рудан уместо дреса са бројем 6, који је наведен у званичном протоколу, носи број 8. Након тога, делегат је, по свему судећи, ступио у контакт са надлежним органима, те је у другом полувремену Рудан заиграо у дресу са бројем 6 – онако како је и било предвиђено пре почетка сусрета.
Шта се тачно догодило и како је делегат поступио, за сада остаје непознаница. Из редова Козаре поручују да неће тражити бодове путем жалбе, већ само желе да се цела ситуација расветли. Снимак утакмице јасно показује да је Миодраг Рудан у два полувремена носио два различита броја на дресу.
Чудно, али истинито. И што је најгоре – све се заташкава. Потпуно непотребно.
П. Трнић