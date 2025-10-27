ДАМИРУ МИКЕЦУ И АНЂЕЛИЈИ СТЕВАНОВИЋ ЈОШ ПО ЈЕДНО ЗЛАТО на турниру у Солину у стрељаштву
Такмичари из Србије су освојили три одличја последњег дана турнира у Солину.
На турнир је спуштена завеса такмичењем “ДЦ Опен” у апсолутној категорији, на коме су се златним медаљама окитили Дамир Микец и Анђелија Стевановић, а Урош Гајић је погодио бронзу.
Стевановићева, чланица дружине „Драган Јевтић Шкепо“, је убедљиво са високих 252,9 кругова победила у финалу такмичења дама пушком, а претходно је била најпрецизнија и квалификацијама. Потврдила је доминацију у овој дисциплини на турниру у Солину, јер дан раније је на Трофеју Салоне тријумфовала у сениорској и јуниорској конкуренцији, па кући стиже са три злата око врата.
Дамир Микец (Полицајац) је, после победе у такмичењу микс парова пиштољем, у пару са братаницом Теом првог дана, пропустио Трофеј Салоне,, На ДЦ Опену стигао је до најсјајнијег одличја захваљујући сјајној завршници. У финале је ушао са пете позиције у квалификацијама, а на петом месту се налазио и на средини финала. Међутим, на време је ушао у добар ритам, почео да ниже сјајне поготке и престиже ривале, па је победио са кругом предности испред другопласираног Жељка Посавеца из домаћег Далмацијацемента. На трећем месту је завршио Урош Гајић. Освајањем бронзе, млади стрелац Ниша 1881 је учешће на турниру закључио са три медаље, јер на Трофеју Салоне је, попут Стевановићеве, освојио златна одличја у јуниорској и у сениорској категорији.
Сем троје освајача медаља, у финална гађања „ДЦ Опена“ пласирало се још седморо српских стрелаца, а најближи постољу били су Алекса Ракоњац и Анастасија Живковић који су пушком освојили четврта места.
Током тродневнног турнира, на који су стигли такмичари из девет земаља, српски стрелци су освојили укупно 14 одличја.
Ваздушни пиштољ, мушкарци: 1. Дамир Микец (Србија, Полицајац) 237,8, 2.Жељко Посавец (Хрватска) 236,8, 3. Урош Гајић (Србија, Ниш 1881) 217,0…6. Душко Петров (Кикинда) 155,5… Квалификације: 1. Посавец 578…
Ваздушни пиштољ, жене: 1. Мања Слак (Словенија) 241,1, 2. Лана Шпиреља (Хрватска) 234,7, 3. Матеа Омазић (Хрватска) 215,1... 6. Теа Микец (Полицајац) 151,7, 7. Нађа Мартиновић (Партизан) 133,0... Квалификације: 1. Слак 571...
Ваздушна пушка, жене: 1. Анђелија Стевановић (Србија, „Драган Јевтић Шкепо“) 252,9, 2. Закира Пушина (Босна и Херцеговина) 249,8, 3. Теа Илијевић (Хрватска) 227,3, 4. Анастасија Живковић (Гатос) 206,2... 7. Наталија Јовановић („Чика Мата“) 143,9... Квалификације: 1. Стевановић 631,8...
Ваздушна пушка, мушкарци: 1. Јосип Сикавица 243,0, 2. Миран Маричић 251,2 (обојица Хрватска), 3. Лука Лукић (Словенија) 207,3, 4. Алекса Ракоњац (Панчево 1813) 207,3, 5. Стеван Јовановић („Чика Мата“) 186,1...Квалификације: 1. Маричић 629,6...