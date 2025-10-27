РЕКОНСТРУИШЕ СЕ ПУПИНОВА ПАЛАТА У ЗРЕЊАНИНУ Овај важан објекат добија нову намену, ево ШТА ЋЕ СЕ УСКОРО НАЛАЗИТИ У ЊЕМУ
Фирме „Асинг“ из Београда и „Црна Трава градња“ из Црне Траве добиле су у поступку јавне набавке, који је расписала Градска управа Зрењанин, посао реконструкције, санације и пренамене објекта у улици Кеј 2. октобра број 9, познатог као Пупинова кућа.
Ова грађевина требало би да буде претворена у објекат јавне намене - Омладински центар средњег Баната „Михајло Пупин“, односно у савремени простор намењен младима - за реализацију бесплатних омладинских садржаја, координацију омладинских удружења и подршку раду омладинских организација. Укупна вредност радова износи 61.317.012 динара са ПДВ-ом.
Подсетимо, градоначелник Симо Салапура је у октобру прошле године потписао споразум о сарадњи између Града Зрењанина и Омладинског савеза удружења ОПЕНС. Овим споразумом регулисане су смернице и оквири за заједничко деловање у процесу оснивања, развоја и даљег рада Омладинског центра у Зрењанину.
- На почетку смо процеса успостављања Омладинског центра у Зрењанину. У питању је простор у близини центра града који ће бити реновиран, а који је познат као Пупинова кућа. То ће бити место где ће се потпуно бесплатно реализовати омладински садржаји и где ће се успостављати координација с омладинским удружењима и радницима у тој области - казао је тада Салапура и додао да је ово још један степеник ка томе да се младима у Зрењанину и региону понуде садржаји кроз које ће моћи да остваре своје капацитете.
Након тог споразума, у децембру прошле године је у Министарству туризма и омладине потписан и уговор о реализацији пројекта, односно о додели финансијских средстава. Одредбом уговора, министарство се обавезало да финансира пројекат до износа укупно одобрених средстава у висини од 54 милиона динара, уз рок за реализацију пројекта од 12 месеци.
Кућа Михајла Пупина је, како се претпоставља, изграђена 1886. године. Највероватније ју је изградио Томас Матановић, али је већ након неколико година одлучио да је прода индустријалцу Јохану Штагелшмиту. Кућа је била у власништву Михајла Пупина од 1922. до 1949. године. Међутим, он у њој није живео, већ су ту боравили његови рођаци - породица Олћан. У овој кући се од шездесетих година 20. века налазе просторије Омладинске задруге.
„Кућа правоугаоне основе има изразито дугачак улични фронт са низом прозора и широким колским пролазом на почетку. Фасада је сачувана скоро у аутентичном изгледу, осим капије, која је замењена металном, неугледног изгледа. У будућим обновама куће, реконструисаће се дрвена трокрилна ајнфорт капија, по узору на капије настале у истом временском периоду, односно са кућа сличног декоративног репертоара. Кућа има пространо унутрашње двориште које користе многобројни станари“, кажу у Заводу за заштиту споменика културе Зрењанин.