АЛКАРАЗ ЈЕ КРАЉ ЊУЈОРКА: Освојио УС опен и преузео прво место од Синера
Шпански тенисер Карлос Алкараз нови је шампион УС Опена и од понедељка ће поново бити први на АТП листи.
У финалу је победио браниоца титуле Италијана Јаника Синера резултатом 6:2, 3:6, 6:1, 6:4.
Меч је трајао два сата и 44 минута. Био је ово 15. међусобни дуел два тенисера и 10 победа за Алкараза.
Шпански тенисер је тријумфом на УС Опену дошао до шесте гренд слем титуле, друге у Њујорку, а по две има и на Ролан Гаросу и Вимблдону.
Синер је други пут поражен у финалима гренд слем турнира и остао је на четири освојене титуле.
Алкараз и Синер ће од понедељка заменити места на АТП листи па ће тако Шпанац поново бити први тенисер света, док ће Италијан бити на другој позицији.
Шпански тенисер је освајањем УС Опена зарадио пет милиона долара и 2000 бодова за АТП листу, док је Синер учешћем у финалу добио 2,5 милиона долара и 1.300 бодова.