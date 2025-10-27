few clouds
МИЛОЈЕВИЋ ОДЛАЗИ ИЗ ЗВЕЗДЕ? Ово је истина о тренутном статусу тренера црвено-белих

27.10.2025. 14:15 14:21
Пише:
Дневник
Извор:
Ало.рс, Mozzart sport
Фото: youtube prinstcrin/Arena Sport TV

Како јавља "Моцарт Спорт" (Mozzart sport), све је извесније да ће Владан Милојевић најмање до децембра бити тренер Звезде упркос променљивој форми у последње време - и изјави после Ниша.

Због слабе партије у Браги (2:0), па можда још блеђе против Радничког из Ниша (0:0), Владан Милојевић преузео је одговорност за то што му екипа изгледа помало беживотно, али то не значи да је дигао руке од враћања екипе на прави колосек.

Пред њим је врло важан меч са Војводином (четвртак, 18.00) у Новом Саду, после чега на "Маракану" долазе Радник из Сурдулице (2. новембар) и затим Лил (6. новембар), па је јасно да много тога може да се окрене у 270 минута фудбала. Па и цела сезона.

Резултати и даље нису толико лоши да би се због њих размишљало о отказу. Милојевић је "преживео" испадање из квалификација за Лигу шампиона, постоји и даље нада у Лиги Европе да може даље, док је Звезда у домаћем шампионату и даље на првом месту.

 

 

Спорт Фудбал
