clear sky
26°C
15.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1731
usd
99.9174
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЂОКОВИЋ И ДАЉЕ ЧЕТВРТИ НА СВЕТУ: Алкараз чува врх АТП листе

15.09.2025. 13:03 13:05
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
Коментари (0)
спорт
Фото: TANJUG/AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Српски тенисер Новак Ђоковић остао је четврти на најновијој АТП листи.

Шпанац Карлос Алкараз задржао је прво место до ког је стигао после освајања Ју Ес опена.

Алкараз је и даље светски број један са 11.540 бодова, док је други Италијан Јаник Синер са 10.780. Трећи је Немац Александер Зверев са 5.930 бодова.

Ђоковић је задржао четврту позицију, коју је преузео после Ју Ес опена, и има 4.830 бодова. 

Пети је Американац Тејлор Фриц са 4.675 бодова, док је одмах иза његов земљак Бен Шелтон са 4.280. Седми је Британац Џек Дрејпер са 3.690, осми Аустралијанац Алекс де Минор са 3.545, девети Италијан Лоренцо Музети са 3.505, а десети Рус Карен Хачанов са 3.280. бодова.

Од осталих српских тенисера, Миомир Кецмановић је 47. на свету са 1.086 бодова, Хамад Међедовић је 66. са 883 бода, Ласло Ђере 77. са 801, а Душан Лајовић 127. са 514  бодова.

 

Новак Ђоковић атп листа тенис
Извор:
ТАНЈУГ
Пише:
Дневник
Спорт Тенис
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ЂОКОВИЋ НАПРЕДОВАО НА АТП ЛИСТИ: Алкараз поново лидер, пад осталих српских тенисера
спорт

ЂОКОВИЋ НАПРЕДОВАО НА АТП ЛИСТИ: Алкараз поново лидер, пад осталих српских тенисера

08.09.2025. 09:28 09:35
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ЂОКОВИЋ НЕ ОДУСТАЈЕ ОД ГРЕНД СЛЕМОВА: Алкараз и Синер су предобри, наставићу да се борим бар за још један трофеј
спорт

ЂОКОВИЋ НЕ ОДУСТАЈЕ ОД ГРЕНД СЛЕМОВА: Алкараз и Синер су предобри, наставићу да се борим бар за још један трофеј

06.09.2025. 06:43 06:46
Волим
0
Коментар
0
Сачувај