ЂОКОВИЋ И ДАЉЕ ЧЕТВРТИ НА СВЕТУ: Алкараз чува врх АТП листе
Српски тенисер Новак Ђоковић остао је четврти на најновијој АТП листи.
Шпанац Карлос Алкараз задржао је прво место до ког је стигао после освајања Ју Ес опена.
Алкараз је и даље светски број један са 11.540 бодова, док је други Италијан Јаник Синер са 10.780. Трећи је Немац Александер Зверев са 5.930 бодова.
Ђоковић је задржао четврту позицију, коју је преузео после Ју Ес опена, и има 4.830 бодова.
Пети је Американац Тејлор Фриц са 4.675 бодова, док је одмах иза његов земљак Бен Шелтон са 4.280. Седми је Британац Џек Дрејпер са 3.690, осми Аустралијанац Алекс де Минор са 3.545, девети Италијан Лоренцо Музети са 3.505, а десети Рус Карен Хачанов са 3.280. бодова.
Од осталих српских тенисера, Миомир Кецмановић је 47. на свету са 1.086 бодова, Хамад Међедовић је 66. са 883 бода, Ласло Ђере 77. са 801, а Душан Лајовић 127. са 514 бодова.