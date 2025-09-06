ЂОКОВИЋ НЕ ОДУСТАЈЕ ОД ГРЕНД СЛЕМОВА: Алкараз и Синер су предобри, наставићу да се борим бар за још један трофеј
Српски тенисер Новак Ђоковић није успео да се пласира у финале УС опена.
Изгубио је од 22-годишњег Шпанца Карлоса Алкараза – 6:4, 7:6 (4), 6:2.
Новак је имао солидну сезону на Гренд слемовима и четири полуфинала, али Алкарас и Јаник Синер су прејаки.
– Мислим јесте тако. Изгубио сам три од четири слема у полуфиналу против њих двојице. Једноставно су предобри, играју на јако високом нивоу. Остао сам без енергије после другог сета. Два сета сам могао да се држим са њим, он је после тога могао још, а ја не. Исто ми је било са Јаником. Тешко ми је баш на три добијена да играм са њима, поготово у завршницама слемова – рекао је Ђоковић.
Неће бити лако у будућности, пре свега по питању физичке спреме.
– Срећан сам својим нивоом тениса, али физикалност свега, знате... После четвртфинала сам рекао да ћу дати све од себе да спремим тело за колико год је сати потребно за полуфинале, али није било довољно. Нажалост, то је у овом тренутку каријере нешто што не могу да контролишем. Могу да радим то што радим и биће ми јако тешко да у будућности успем да савладам Синера и Алкараса на слемовима, тешко је у три добијена. Не одустајем од слемова, није то, наставићу да се борим за још једно финале и барем још један трофеј. Биће то веома тешко.
Није желео много о плановима.
– То је далеко, Аустралија је баш далеко... У овом тренутку своје каријере не размишљам толико далеко. Планирам да играм у Атини, то је сигурно, али осим тога... Велики знак питања око тога где ћу играти и да ли ћу.