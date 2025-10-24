ПРВА ЗВЕЗДИНА МОНОГРАФИЈА – 80 година постојања клуба: Почела продаја, а ово су цене
Фудбалски клуб Црвена звезда са поносом je најавио издавање прве монографије у години обележавања јубиларних осам деценија постојања.
Како се наводи, претпродаја почиње у петак и трајаће све до 20. новембра.
– Монографија Црвене звезде представља изузетно значајан подухват, у оквиру којег ће бити забележена богата и свеобухватна историја најтрофејнијег српског клуба. Ова монографија обухватиће кључне тренутке из прошлости, подсетити на велика достигнућа, али и приказати свакодневни живот клуба кроз осам деценија постојања. Биће то збирка историјских података која ће детаљно приказати раст и развој Црвене звезде, од њеног оснивања па до данас – наводи се на сајту црвено-белих.
Сви звездаши који до 20. новембра купе монографију имаће могућност да њихова имена буду уписана заједно са свим пренумерантима на последњим страницама монографије.
Такође, поред бројних занимљивих података, монографија ће садржати и мало познате фотографије, које ће сваком звездашу пружити прилику да се поново присети тренутака славља, борбе и славе.
– Звездина монографија неће бити само подсећање на прошла времена, већ ће бити и извор инспирације за све генерације звездаша које ће наставити да златним словима пишу нове странице историје нашег клуба. Цена монографије је 6.990 динара, а у премијум кутији са додатним аудио и визуелним садржајем 11.490 динара – закључује се у саопштењу.