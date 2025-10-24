moderate rain
ПОСЛЕ ПОТОПА, ДВА ПРЕКИДА И ДВА ДАНА: Ријека победила Спарту

24.10.2025. 19:05 19:06
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
спорт
Фото: Printscreen/youtube/Rijeka Danas

Фудбалери Ријеке победили су у петак на свом терену Спарту из Прага резултатом 1:0 у утакмици другог кола Лиге конференције, која је у четвртак прекинута због натопљеног терена.

Стрелац јединог поготка на утакмици био је Данијел Аду Ађеј у 75. минуту.

Утакмица у Ријеци је почела у четвртак од 18.45 часова, а први пут прекинута после 13 минута игре због натопљеног терена услед јаке кише. 

Фудбалери су се после двочасовне паузе вратили на терен, а након одиграног првог полувремена судија Роберт Џонс је одлучио да се утакмица поново прекине па је тако меч настављен данас.

Обе екипе сада имају по три бода у Лиги конференције.

фк ријека лига конференција
Извор:
ТАНЈУГ
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
