ПОСЛЕ ПОТОПА, ДВА ПРЕКИДА И ДВА ДАНА: Ријека победила Спарту
24.10.2025. 19:05 19:06
Фудбалери Ријеке победили су у петак на свом терену Спарту из Прага резултатом 1:0 у утакмици другог кола Лиге конференције, која је у четвртак прекинута због натопљеног терена.
Стрелац јединог поготка на утакмици био је Данијел Аду Ађеј у 75. минуту.
Утакмица у Ријеци је почела у четвртак од 18.45 часова, а први пут прекинута после 13 минута игре због натопљеног терена услед јаке кише.
Фудбалери су се после двочасовне паузе вратили на терен, а након одиграног првог полувремена судија Роберт Џонс је одлучио да се утакмица поново прекине па је тако меч настављен данас.
Обе екипе сада имају по три бода у Лиги конференције.