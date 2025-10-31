ФУДБАЛЕРИ КАБЕЛА С ИГРАЧЕМ МАЊЕ СЛАВИЛИ НАД УШЋЕМ: Вук Бошкан играч одлуке
Фудбалери Кабела савладали су Ушће у 16. колу Прве лиге Србије упркос томе што су 80 минута играли са десеторицом.
Пех за Кабел десио се у 13. минуту када је дефанзивац Марко Павић оштро стартовао на Милошу Бакићу, а арбитар Матић је штоперу Нововађана показао пут ка свлачионици.
Одмах је бројчана предност домаћих била видљива. Имали су теренску иницијативу, лопту у ногама, али не и сигурност у завршници. Кабел је одолевао и шансу чекао након грешки Београђана.
У наставку сусрета затресла се мрежа Ушћа. Одличан центаршут је стигао из корнера, а највиши у скоку био је Вук Бошкан који је послао лопту у ћошак, а Угљешић је могаоп само погледом да је испрати. Нападали су домаћи са много играча што је отварало простор за контре црвено-црних. Нападали су домаћи до краја, одлучни у намерид а поравнају резултат, али су гости из Новог Сада били фокусирани и освојили су важна три бода.
Ушће - Кабел 0:1 (0:0)
БЕОГРАД: Стадион Бежаније, гледалаца: 300. Судија: М. Матић. Стрелци: Бошкан у 59. за Ушће, а за Кабел. Жути картони: (Ушће), (Кабел). Црвени картон: Павић у 13. минуту (Кабел).
УШЋЕ: Угљешић, Константинов, Радић 5,5 (Јовић), Тодоровић, Максимовић, Випарт, Вулетић, Смит 5 (Арсић), Крстовић 5,5 (Цветковић), Бакић 5 (Милосављев), Бастаја 5,5 (Младеновић).
КАБЕЛ: Тороман 6,5, Павић 5, Пауновић 6,5 (Кљајић), Јањић 5 (Петрић), Кочовић 6,5, Караћ 7 (Ђурић), Новевски 6,5, Бошкан 7,5 (Чечарић), Тедић 6 (Нинковић), Танасин 6,5, Пиваш 6,5.