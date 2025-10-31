few clouds
ПАЛМЕИРАС И ФЛАМЕНГО У ФИНАЛУ КОПА ЛИБЕРТАДОРЕС: Палмеирас у полуфиналу бољи од ЛДУ Кита, а Фламенго од Расинга

31.10.2025. 14:27
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
palmeiras
Фото: Duel Palmeirasa i LDU Kita, foto: Tanjug (AP Photo/Ettore Chiereguini)

Фудбалери Палмеираса пласирали су се данас у финале јужноамеричког такмичења Копа Либертадорес, пошто су у полуфиналу победили ЛДУ Кито укупним резултатом 4:3.

Палмеирас је у првој утакмици у Еквадору изгубио резултатом 3:0, док је у реваншу на свом терену био бољи са 4:0.

Голове за бразилску екипу постигли су Рамон Соса у 20, Бруно Фукс у 45+5. и Рафаел Веига у 68. и из пенала у 82. минуту.

Палмеирас ће у финалу Копа Либертадорес играти против Фламенга, који је у полуфиналу победио Расинг укупним резултатом 1:0. Палмеирас је у финалу Копа Либертадорес 2021. године савладао Фламенго резултатом 2:1.

Оба клуба су по три пута освајала Копа Либертадорес, Палмеирас 1999, 2020. и 2021. године, а Фламенго 1981, 2019. и 2022. године.

Финале Копа Либертадорес, највишег нивоа такмичења у јужноамеричком клупском фудбалу, одржаће се 29. новембра у Лими.

Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
