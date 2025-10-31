СЛУПАО СЕ ТРОСТРУКИ УФЦ ШАМПИОН Застрашујући призори с места незгоде (ВИДЕО)
Прослављени ММА борац и некадашњи шампион УФЦ-ове мува категорије, Дејвисон Фигередо (37), доживео је озбиљну саобраћајну несрећу у родном Бразилу, али је, невероватно, прошао без тежих повреда.
Инцидент се догодио у граду Белему, на североистоку земље, а призори с места несреће делују застрашујуће.
Фигередо је возио свој “ленд ровер” када је у саобраћај, великом брзином и без најаве, улетело друго возило. Судар је био неизбежан, аутомобил УФЦ борца се преврнуо, а снимак који је касније објавио на Инстаграму показује потпуно уништено возило. Ипак, Бразилац је прошао без озбиљнијих повреда.
- Ауто је био блиндиран, и хвала Богу, ништа ми се није догодило, изјавио је Фигередо за ММА Фајтинг, додајући да му је ово искуство било “најстрашнији тренутак у животу”.
Овај инцидент долази у тренутку када је Фигередо већ на заласку своје каријере. Током славних година у УФЦ-у три пута је освајао шампионски појас, а љубитељи борилачких спортова посебно памте његово епско ривалство са Брендоном Мореном. Њих двојица су одмерили снаге чак четири пута заредом, први дуел завршио се нерешено, Морено је добио други, Фигередо узвратио у трећем, док је Мексиканац у четвртом мечу коначно затворио причу победом.
Упркос бројним борбама и повредама, Фигередо није одустао. Само пре двадесетак дана поново је ушао у октагон и победио Монтела Џексона једногласном одлуком судија, чиме је прекинуо низ пораза од Петра Јана и Корија Сендхегена.
Telegraf.rs