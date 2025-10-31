НОВАК ЂОКОВИЋ У АТИНИ КРЕЋЕ ОД ДРУГОГ КОЛА: Српски тенисер чека победника меча Табило - Волтон
Српски тенисер Новак Ђоковић ће први меч на АТП турниру у Атини играти у другом колу, против победника меча Алехандро Табило - Адам Волтон.
Ђоковић, први носилац турнира из серије 250 у главном граду Грчке, слободан је у првом колу. У другом колу очекује га потенцијални дуел против Табила или Волтона, где је Табило благи фаворит према предвиђањима.
Кад је реч о потенцијалном четвртфиналу, Ђоковићу би према предвиђањима ривал требало да буде Нуно Боржеш, који је шести носилац на турниру.
Евентуално полуфинале би Ђоковићу према пројекцијама донело потенцијални меч против бољег из дуела Брендон Накашима - Фабијан Марожан.
Са друге стране жреба се налази Лоренцо Музети, који је постављен за другог носиоца, а ту је у Лусијано Дардери, који је трећи носилац, па су њих двојица главни кандидати за финале.
Ласло Ђере ће у првом колу играти против квалификанта, док ће Миомир Кецмановић играти против Камила Мајкшака.