(ВИДЕО) ЧУДО О КОЈЕМ СВИ ГОВОРЕ: Погледајте како је Клајбурн "закопао" Партизан

31.10.2025. 23:06
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
klajburn
Фото: euroleaguebasketball.net

Вил Клајбурн, кошаркаш Барселоне, постигао је један од најневероватнијих кошева за победу у скоријој историји.

Партизан ем није успео да направи фаул скоро цео напад противника, ем је Браун промашио чисто полагање, али то није најлуђе што је виђено, већ је то тројка Вила Клајбурна са преко 10 метара!

"Сјајан осећај. Борили смо се целу утакмицу, биле су то серије. Они су играли добро, атмосфера је била лудило. Можете да кажете да смо имали среће са тим шутем, али ко зна... Такве ствари се понекад дешавају!", рекао је Американац после меча.

Да ли је ово прекретница Барси?

"Наравно. Ово је дуга сезона, желимо да будемо бољи из утакмице у утакмицу и да напредујемо као тим и наставимо да побеђујемо".

 


Б92

Дневник
Спорт Кошарка
