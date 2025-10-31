(ФОТО) „Пузећи кроз просторије, напипао сам тело у купатилу“ НОВОСАДСКИ ХЕРОЈИ О ДРАМИ НА ДЕТЕЛИНАРИ Вукашин Лепир, ватрогасац-спасилац: СТАН ЈЕ БИО ПОТПУНО ИСПУЊЕН ДИМОМ
Припадник ватрогасно-спасилачког батаљона Нови Сад Вукашин Лепир, дао је изјаву за портал НС уживо поводом пожара који се догодио у среду увече у улици Веселина Маслеше када је из стана у пламену извучено мушко лице.
Већ током доласка на интервенцију ватрогасци су добили информацију да постоји више пријава и да у стану живи мушкарац средњих година, а за НС уживо говорио је један од учесника у спашавању – Вукашин Лепир, ватрогасац-спасилац.
Екипа је на лице места стигла за око десет минута, а већ из даљине било је видљиво да пламен избија на терасу стана. Врата су била закључана, али су ватрогасци успели да их отворе без употребе алата, чиме су уштедели драгоцено време.
„Стан је био потпуно испуњен димом, видљивост готово никаква. Крећући се пузећи кроз просторије, напипао сам тело особе у купатилу. У том тренутку приоритет је постала евакуација- рекао је ватрогасац за наш портал и додао да је мушкарац изнет из стана и одмах збринут од стране екипе Хитне помоћи, док су ватрогасци наставили да гасе пожар.“
Мислим да је сувишно говорити о томе какав је осећај када некоме спасите живот. Управо због таквих тренутака највише волимо овај посао, додао је Вукашин за НС уживо.