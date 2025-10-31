clear sky
17°C
31.10.2025.
Нови Сад
eur
117.2395
usd
101.3394
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ФОТО) „Пузећи кроз просторије, напипао сам тело у купатилу“ НОВОСАДСКИ ХЕРОЈИ О ДРАМИ НА ДЕТЕЛИНАРИ Вукашин Лепир, ватрогасац-спасилац: СТАН ЈЕ БИО ПОТПУНО ИСПУЊЕН ДИМОМ

31.10.2025. 17:38 17:44
Пише:
Дневник
Извор:
НС уживо
Коментари (0)
Фото: Youtube Prinscreen/ Euronews Serbia/ Pixabay

Припадник ватрогасно-спасилачког батаљона Нови Сад Вукашин Лепир, дао је изјаву за портал НС уживо поводом пожара који се догодио у среду увече у улици Веселина Маслеше када је из стана у пламену извучено мушко лице.

Већ током доласка на интервенцију ватрогасци су добили информацију да постоји више пријава и да у стану живи мушкарац средњих година, а за НС уживо говорио је један од учесника у спашавању – Вукашин Лепир, ватрогасац-спасилац.

Екипа је на лице места стигла за око десет минута, а већ из даљине било је видљиво да пламен избија на терасу стана. Врата су била закључана, али су ватрогасци успели да их отворе без употребе алата, чиме су уштедели драгоцено време.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by NS Uživo (@nsuzivo.rs)

„Стан је био потпуно испуњен димом, видљивост готово никаква. Крећући се пузећи кроз просторије, напипао сам тело особе у купатилу. У том тренутку приоритет је постала евакуација- рекао је ватрогасац за наш портал и додао да је мушкарац изнет из стана и одмах збринут од стране екипе Хитне помоћи, док су ватрогасци наставили да гасе пожар.“

Мислим да је сувишно говорити о томе какав је осећај када некоме спасите живот. Управо због таквих тренутака највише волимо овај посао, додао је Вукашин за НС уживо.
 

ватрогасци ватрогасци спасиоци пожари Србија пожар детелинара
Извор:
НС уживо
Пише:
Дневник
Нови Сад
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
(ФОТО, ВИДЕО) СТАН У ВЕСЕЛИНА МАСЛЕШЕ ПОТПУНО ИЗГОРЕО Велики пожар на Детелинари! Мушкарац задобио ОПЕКОТИНЕ, хитно превезен у болницу

Ватрогасци стигли у последњи час!

пожар

(ФОТО, ВИДЕО) СТАН У ВЕСЕЛИНА МАСЛЕШЕ ПОТПУНО ИЗГОРЕО Велики пожар на Детелинари! Мушкарац задобио ОПЕКОТИНЕ, хитно превезен у болницу

29.10.2025. 23:12 00:01
Волим
0
Коментар
0
Сачувај