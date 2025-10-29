few clouds
9°C
30.10.2025.
Нови Сад
eur
117.2516
usd
100.5157
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

Ватрогасци стигли у последњи час!

(ФОТО, ВИДЕО) СТАН У ВЕСЕЛИНА МАСЛЕШЕ ПОТПУНО ИЗГОРЕО Велики пожар на Детелинари! Мушкарац задобио ОПЕКОТИНЕ, хитно превезен у болницу

29.10.2025. 23:12 00:01
Пише:
Дневник
Извор:
192, Дневник
Коментари (0)
пожар
Фото: Printscreen/Instagram/192_rs

Вечерас је избио велики пожар у Улици Веселина Маслеше 118 на Детелинари.

Како јавља 192, гори стан на другом спрату зграде.
 

Како јавља 193, стан је у потпуности изгорео.
 

Припадници ватрогасно-спасилачког батаљона Нови Сад успели су да из стана у пламену извуку једно лице, које је, према првим информацијама, у пожару задобило опекотине.

Екипа хитне помоћи збринула је лице и превезло га у здравствену установу.
 

На лицу места налазе се три ватрогасна возила.

Према последњим информацијама, пожар је угашен.
 

пожари Србија пожар детелинара ватрогасци
Извор:
192, Дневник
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
Стравичан пожар у Змајеву ВАТРА ПРОГУТАЛА КУЋУ ОД 100 КВАДРАТА Власник повређен, ватрогасци спречили ширење ватре
пожар

Стравичан пожар у Змајеву ВАТРА ПРОГУТАЛА КУЋУ ОД 100 КВАДРАТА Власник повређен, ватрогасци спречили ширење ватре

29.10.2025. 21:05 21:12
Волим
0
Коментар
0
Сачувај