Ватрогасци стигли у последњи час!
(ФОТО, ВИДЕО) СТАН У ВЕСЕЛИНА МАСЛЕШЕ ПОТПУНО ИЗГОРЕО Велики пожар на Детелинари! Мушкарац задобио ОПЕКОТИНЕ, хитно превезен у болницу
29.10.2025. 23:12 00:01
Коментари (0)
Вечерас је избио велики пожар у Улици Веселина Маслеше 118 на Детелинари.
Како јавља 192, гори стан на другом спрату зграде.
Како јавља 193, стан је у потпуности изгорео.
Припадници ватрогасно-спасилачког батаљона Нови Сад успели су да из стана у пламену извуку једно лице, које је, према првим информацијама, у пожару задобило опекотине.
Екипа хитне помоћи збринула је лице и превезло га у здравствену установу.
На лицу места налазе се три ватрогасна возила.
Према последњим информацијама, пожар је угашен.