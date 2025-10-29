clear sky
Стравичан пожар у Змајеву ВАТРА ПРОГУТАЛА КУЋУ ОД 100 КВАДРАТА Власник повређен, ватрогасци спречили ширење ватре

29.10.2025. 21:05 21:12
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
пожар
Фото: printscreen/Instagram/193ns

У пожару који је избио у Змајеву потпуно је изгорела приземна кућа површине око 100 квадрата.

Власник куће задобио је повреде и хитна помоћ га је превезла у болницу.

На лице места одмах су изашли припадници Ватрогасно-спасилачког вода Врбас са два возила, као и добровољна ватрогасна друштва из Змајева, Равног Села и Бачког Доброг Поља.

Брзом интервенцијом ватрогасаца спречено је ширење пожара на суседни објекат, као и продор пламена до крова куће.

Захваљујући правовременој реакцији, избегнута је већа материјална штета и могућа трагедија.

пожар змајево ватрогасци
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
