Стравичан пожар у Змајеву ВАТРА ПРОГУТАЛА КУЋУ ОД 100 КВАДРАТА Власник повређен, ватрогасци спречили ширење ватре
29.10.2025. 21:05 21:12
У пожару који је избио у Змајеву потпуно је изгорела приземна кућа површине око 100 квадрата.
Власник куће задобио је повреде и хитна помоћ га је превезла у болницу.
На лице места одмах су изашли припадници Ватрогасно-спасилачког вода Врбас са два возила, као и добровољна ватрогасна друштва из Змајева, Равног Села и Бачког Доброг Поља.
Брзом интервенцијом ватрогасаца спречено је ширење пожара на суседни објекат, као и продор пламена до крова куће.
Захваљујући правовременој реакцији, избегнута је већа материјална штета и могућа трагедија.