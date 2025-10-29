Температура се спустила на -10!
(ВИДЕО) ЗАБЕЛЕО СЕ ОВАЈ ДЕО ЕВРОПЕ Пало метар снега! ЗАВЕЈАНА бројна села, саобраћај отежан! ПРЕТЕ И ЛАВИНЕ
Претходних дана област Алпа захватила је права зима. Са Атлантика константно је струјала веома влажна, али и хладна ваздушна маса, а целу област Алпа захватиле су веома обилне падавине.
Пале су огромне количине снега, у многим деловима више од 30 цм, а локално у вишимд деловима Алпа пало је метар снега. Бројна насеља су завејана, саобраћај отежан.
Нажалост, сада прете и лавине, нарочито на северним странама.
Снег је завајао подручја од француских Алпа на западу до аустријских на истоку, а огромне количине пале су у немачким и швајцарским Алпима и у Алпима на северу Италије.
Снежна граница спустила се ниже од 1.500 метара, понегде чак и у долине ниже од 1.000 метара.
Температуре су опале испод 0 степени, на врховима и до -10.
Истовремено, ниже делове Алпа погодиле су веома обилне кише и право јесење време, уз температуре од 5 до 10 степени.
Овогодишњи октобар већ је у више наврата донео Алпима веома обилне снежне падавине.
Добра вест је да је уследила стабилизација времена и престанак падавина, тако да се наредних дана очекује значајније побољшање времена, пише Телеграф.