few clouds
9°C
29.10.2025.
Нови Сад
eur
117.2516
usd
100.5157
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

Температура се спустила на -10!

(ВИДЕО) ЗАБЕЛЕО СЕ ОВАЈ ДЕО ЕВРОПЕ Пало метар снега! ЗАВЕЈАНА бројна села, саобраћај отежан! ПРЕТЕ И ЛАВИНЕ

29.10.2025. 23:44 23:51
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф
Коментари (0)
снег
Фото: pexels.com

Претходних дана област Алпа захватила је права зима. Са Атлантика константно је струјала веома влажна, али и хладна ваздушна маса, а целу област Алпа захватиле су веома обилне падавине.

Пале су огромне количине снега, у многим деловима више од 30 цм, а локално у вишимд деловима Алпа пало је метар снега. Бројна насеља су завејана, саобраћај отежан.
 

Нажалост, сада прете и лавине, нарочито на северним странама.

Снег је завајао подручја од француских Алпа на западу до аустријских на истоку, а огромне количине пале су у немачким и швајцарским Алпима и у Алпима на северу Италије.

 

Снежна граница спустила се ниже од 1.500 метара, понегде чак и у долине ниже од 1.000 метара.

Температуре су опале испод 0 степени, на врховима и до -10.

Истовремено, ниже делове Алпа погодиле су веома обилне кише и право јесење време, уз температуре од 5 до 10 степени.
 

Овогодишњи октобар већ је у више наврата донео Алпима веома обилне снежне падавине.

Добра вест је да је уследила стабилизација времена и престанак падавина, тако да се наредних дана очекује значајније побољшање времена, пише Телеграф.
 

снег снег на путевима лавине зима зима снег Метео
Извор:
Телеграф
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
СНЕГ ПАО И ИСПОД 800 МЕТАРА, ПУТЕВИ НЕПРОХОДНИ Снег до колена, насеља одсечена од света
а

СНЕГ ПАО И ИСПОД 800 МЕТАРА, ПУТЕВИ НЕПРОХОДНИ Снег до колена, насеља одсечена од света

28.10.2025. 10:08 10:58
Волим
0
Коментар
0
Сачувај