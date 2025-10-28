СНЕГ ПАО И ИСПОД 800 МЕТАРА, ПУТЕВИ НЕПРОХОДНИ Снег до колена, насеља одсечена од света
Област Алпа данима је на удару веома обилних падавина.
Са Атлантика константно струји веома влажна, али и хладна ваздушна маса, а целу област Алпа захватиле су веома обилне падавине. У нижим деловима је кишовито, уз право јесење време и температуре од тек 5 до 10 степени.
Истовремено, у вишим деловима Алпа веје снег.
Снежна граница налази се на око 1.200 метара надморске висине, локално и ниже, а падао је и у појединим долинама ниже од 800 метара.
У многим пределима пало је више од 30 цм новог снега, а у вишим деловима преко пола метра, локално и 80 центиметара. Снег је завејао подручја од француских Алпа на западу преко немаћких и швајацарских на северу и италијанских на југу до Алпа на западу Аустрије.
Бројна насеља су потпуно завејана, путеви непроходни.
Овогодишњи октобар већ је у више наврата донео Алпима веома обилне снежне падавине.
Добра вест је да данас следи стабилизација времена и престанак падавина, тако да се наредних дана очекује значајније побољшање времена.