СНЕГ ПАО И ИСПОД 800 МЕТАРА, ПУТЕВИ НЕПРОХОДНИ Снег до колена, насеља одсечена од света

28.10.2025. 10:08 10:58
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
Фото: Pixabay.com

Област Алпа данима је на удару веома обилних падавина.

Са Атлантика константно струји веома влажна, али и хладна ваздушна маса, а целу област Алпа захватиле су веома обилне падавине. У нижим деловима је кишовито, уз право јесење време и температуре од тек 5 до 10 степени.

Истовремено, у вишим деловима Алпа веје снег.

Снежна граница налази се на око 1.200 метара надморске висине, локално и ниже, а падао је и у појединим долинама ниже од 800 метара.

У многим пределима пало је више од 30 цм новог снега, а у вишим деловима преко пола метра, локално и 80 центиметара. Снег је завејао подручја од француских Алпа на западу преко немаћких и швајацарских на северу и италијанских на југу до Алпа на западу Аустрије. 

Бројна насеља су потпуно завејана, путеви непроходни. 

Овогодишњи октобар већ је у више наврата донео Алпима веома обилне снежне падавине. 

Добра вест је да данас следи стабилизација времена и престанак падавина, тако да се наредних дана очекује значајније побољшање времена. 

(Telegraf.rs)

