НЕЗАПАМЋЕНА ТРАГЕДИЈА: ДЕВОЈЧИЦА (4) БАЦИЛА НОВОРОЂЕНЧЕ КРОЗ ПРОЗОР Није му било спаса ГДЕ ЈЕ БИЛА МАЈКА, ПИТАЈУ СЕ МЕШТАНИ
Мештани села Васиљево у руској републици Татарстан у шоку су након трагедије која се догодила у суботу око 13 сати, када је тек рођена беба нађена мртва на улици.
Њу је кроз прозор на четвртом спрату бацила старија сестра (4), након што их је мајка оставила саме у стану.
Од трагедије, атмосфера у селу је непријатна. Људи причају о томе шта се десило. Полицијски службеници наглашавају да је породица била добростојећа, да није имала досије никаквих кривичних дела и да генерално није привлачила пажњу. Живели су срећно, изнајмљивали стан и одгајали ћерку. Затим, 5. октобра, жена (26) је родила другу ћерку.
Међутим, радост њеног рођења била је кратког века, а девојчица је умрла после само 21 дан.
Комшиница породице коју је задесила трагедија, одгаја сама двоје деце, старије такође има четири године. Она инсистира на томе да децу не треба остављати саму, чак ни на минут.
„Како год да на то гледате, мајчина је кривица. Где је отишла, зашто је отишла?”, пита комшиница збуњено.
Верује да је мајка, ако је заиста морала да изађе, могла да сврати и замоли некога да причува децу, тврди да то нико не би одбио. Али жена није... и оставила је децу саму.
Нажалост, беба није пала на травњак већ на бетон и одмах је умрла. Болничари који су стигли на лице места могли су само да констатују смрт.
Одмах након инцидента људи су почели да коментаришу две могуће верзије трагедије. Према првој, беба се пробудила и почела је да плаче. Њена старија сестра је покушала да је смири, не схватајући последице.
„Овде се не могу применити стандарди одраслих. Дете тог узраста још нема потпуно разумевање смрти. Могао се јавити емоционални импулс; могла је да покуша да смири сестру колико год је могла, или је једноставно желела пажњу. И тада се јавља љубомора”, објашњава Људмила Невострујева, клинички психолог.
Друга теорија се врти око љубоморе. Наводно, девојчица једноставно није била спремна да дели пажњу својих родитеља са својом новорођеном сестром, која је раније била искључиво усмерена на њу.
У сваком случају, овде и даље има више питања него одговора, како од стране текуће истраге, тако и од стране јавности.
„Покренут је кривични поступак због нехата”, објаснио је адвокат Шамил Курамшин.