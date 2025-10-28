(ВИДЕО) ТУРЦИ МАСОВНО ИДУ ИЗ ЦРНЕ ГОРЕ Аеродроми препуни турских држављана, одлазе након инцидента и напада на Подгоричанина!
На Инстаграм страници "Нецензурисано" појавио се снимак који приказује групу мушкараца и појединих забрађених женских особа како наводно у дугачким редовима чекају на аеродрому у Подгорици.
Уз видео стоји опис да се ради о турским држављанима који напуштају Црну Гору.
Снимак је објављен свега неколико дана након што су, према наводима полиције, турски држављани ножем изболи Подгоричанина у насељу Забјело - инцидент који је уздрмао целу земљу.
Сукоб се догодио у суботу увече испред кафане "Команка" у подгоричком насељу Забјело.
Група турских држављана напала је младића из Подгорице, један од њих је задобио седам убодних рана.
Повређени Подгоричанин пребачен је у Клинички центар и, према последњим информацијама, налази се ван животне опасности.
Мештани Забјела тврде да страх локалног становништва од страних миграната, нарочито из азијских и блискоисточних земаља, није од јуче.
Како кажу, инциденти и сукоби са странцима трају већ готово две године, али су, упркос бројним пријавама, реакције надлежних институција углавном изостајале.
"Ми више не излазимо из куће после осам увече. Нема дана да не чујемо за неки инцидент или тучу", каже један од становника овог подгоричког насеља.
Министарство унутрашњих послова најавило је пооштравање Закона о странцима и привремено укинуло безвизни режим за турске држављане, док грађани поручују да "више не желе да живе у страху у сопственом граду".