У ЗАТВОР И ПРЕ НАВРШЕНИХ 13 ГОДИНА?! Оштрији закон ступа на снагу наредног лета
Закон се мења због страховитог пораста насиља!
Шведска влада планира да пооштри закон и омогући притварање преступника млађих од 13 година, након што је број деце умешане у убиства и криминалне банде порастао чак четири пута за само две године.
Шведска, суочена са тешким злочинима повезаним са криминалним бандама, објавила је план према којем би, од следећег лета, преступници млађи од 13 година могли да буду смештени у центре за малолетнички притвор, иако још увек нису кривично одговорни због својих година.
Влада у Стокхолму је раније наложила националној затворској администрацији да обезбеди посебне одељке у притворским објектима за особе узраста од 15 до 17 година које су починиле тешка кривична дела. Наредба се сада проширује на малолетнике од 13 и 14 година, саопштило је шведско Министарство правде.
Годинама се Шведска бори против криминалних банди које често регрутују малолетнике за чињење тешких кривичних дела, укључујући убиства.
Према важећем законодавству, 13-годишњаци и 14-годишњаци нису кривично одговорни, али либерално-конзервативна влада премијера Улфа Кристершона планира да промени тај оквир за случајеве изузетно тешких кривичних дела.
Министар правде Гунар Штремер навео је да је смањење старосне границе кривичне одговорности „важно не само за заштиту друштва већ и за помоћ деци да напусте пут криминала“.
„Када тринаестогодишњаци и четрнаестогодишњаци трче около са аутоматским оружјем, друштво мора да реагује пуном снагом“, рекао је Хенрик Винге, председник Одбора за правосуђе и члан десничарске националистичке странке Шведски демократи.
Прошле године, шведска полиција је пријавила повећање регрутовања тинејџера млађих од 18 година за чињење убистава, јер су мање под надзором правосуђа и често заштићени од кривичног гоњења у поређењу са одраслима.
Штремер је у марту упозорио да ће борба против насилног криминала у Шведској трајати најмање деценију, због дубоке инфилтрације полиције, затворског система и правосуђа од стране имигрантских банди кријумчара дроге.
Према званичним подацима, 2024. године чак 120 деце млађе од 15 година осумњичено је за чињење или учешће у убиству, четири пута више него пре само две године.