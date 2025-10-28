ЛАВРОВ: ЕВРОПА СЕ СПРЕМА ЗА РАТ! Запад „пумпа“ Украјину оружјем, а избегава разговоре о миру
МИНСK: Руски министар спољних послова Сергеј Лавров оценио је стање безбедносне архитектуре у Евроазији на Међународној конференцији о евроазијској безбедности у Минску, говорећи о "агресивним плановима Запада", ширењу НАТО-а, изгледу за решење сукоба у Украјини и односима са Вашингтоном.
Лавров је упозорио да Русија неће дозволити да Евроазија постане "феуд НАТО-а", оптуживши западне земље да се "припремају за нови велики рат", пренела је РИА Новости.
Он је оценио да Алијанса "шири активности на Арктик и у Тихом океану" како би обуздала Kину и изоловала Русију.
"Више пута смо рекли да никада нисмо имали, нити имамо, намеру да нападнемо било коју тренутну чланицу НАТО-а или ЕУ. Спремни смо да овај став уградимо у будуће безбедносне гаранције за овај део Евроазије, али лидери ЕУ избегавају да разматрају ове будуће гаранције на истински колективној основи", рекао је Лавров, наводећи договоре између Француске и Велике Британије о координацији нуклеарних снага и споразум Лондона и Берлина о војној сарадњи као доказ милитаризације Европе.
Говорећи о новој безбедносној архитектури Евроазије, Лавров је позвао на стварање "панконтиненталне структуре отворене за све земље региона", засноване на принципима суверене једнакости и недељивости безбедности.
"За разлику од Запада, Русија и наши партнери - Kина, Индија, Иран, земље ЗНД-а - уверени су да стабилност и просперитет захтевају једнака права свих држава, а не доминацију привилегованих", рекао је Лавров.
Осврћући се на сукоб у Украјини, руски министар је оптужио европске чланице НАТО-а да продужавају рат "пумпањем оружја и новца кијевском режиму".
"Европски лидери чине све да убеде Вашингтон да одустане од решавања сукоба за преговарачким столом", рекао је Лавров.
Он је додао да Москва полаже наде у договоре постигнуте између председника Русије и Сједињених Америчких Држава Владимира Путина и Доналда Трампа на самиту у Аљасци, рекавши да Русија очекује да ће САД остати посвећене тим принципима.
Говорећи о билатералним односима са Вашингтоном, Лавров је казао да је Русија предложила обнову директног ваздушног саобраћаја, али да "америчка страна томе не придаје приоритет".
Такође је истакао да Москва очекује одговор САД на њен предлог о новом Споразуму о смањењу стратешког наоружања, као и на тестирање руских крстарећих ракета "буревестник".
"Нисам чуо никакав одговор путем дипломатских канала. Сви су ћутали", закључио је Лавров.