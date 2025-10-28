clear sky
УЧЕНИЦИ ПРЕТУКЛИ ВРШЊАКА У ШКОЛСКОМ ТОАЛЕТУ Двојица осмака тукла друга, ДЕЦА СЕ СМЕЈАЛА И СНИМАЛА

28.10.2025. 15:28 15:36
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Дневник
vrsnjacko nasilje
Фото: pixabay.com

ЗАГРЕБ: Двојица ученика једне основне школе у Загребу брутално су претукли вршњака у школском тоалету, док су се друга деца смејала, снимала и навијала.

Овај нови случај вршњачког насиља догодио се у понедељак у једној основној школи у Загребу. Портал Данас сазнаје да су двојица ученика 8. разреда тукла вршњака.

Мајка нападнутог дечака је порталу потврдила да су њеног сина у понедељак поподне претукли у школском тоалету.

"Напала су га двојица. Ударали су га шакама, тукли главом о умиваоник и набијали у зид. Разредни ме тада назвао и отишли смо на хитну. То су двојица који мог сина већ дуго зезају", казала је мајка која жели да остане анонимна.

Све је почело у суботу, тврди мајка. На школском излету у Грацу, догодило се нешто што је очито подстакло напад.

"Мој син се дружи само с цурама у разреду. Има пријатељице које се грле с њим и имају своје интерне форе. А та два нападача су тим цурама - симпатије. Једна од цура снимила је како се грле с мојим сином и показала то једном дечку, а они су потом чекали да он уђе у WЦ да га истуку. Већ су му у суботу претили да се не дружи с тим пријатељицама јер то су као 'њихове цуре - њихово власништво'", испричала је мајка.

Из ПУ загребачке огласили су се у вези инцидента, тврде, до овог тренутка нису имали сазнања о наведеном догађају у просторијама школе.

"У сарадњи с васпитно образовном установом полицијско поступање журно иде у смеру утврђивања свих околности догађаја и учесника због спровођења криминалистичког истраживања", саопштено је из полиције.

Што се тиче физичког стања нападнутог дечака, засад није ништа озбиљно, рекла је његова мајка.

Фото: pixabay.com

"Ишли смо на ЦТ, није чуо добро, али психички је погођен. Није ништа скривио, а добио је батине. Уз то има и опсесивно-компулзивни поремећај па је ситуација додатно тешка", каже и додаје да је целу прошлу годину био малтретиран.

"Говорили су му да је 'педер' што није истина. Неко га је зезао и онда је то прерасло у даље задиркивање свих", наводи мајка.

Мајка тврди да је покушавала решити проблем са школском стручном службом, али није успела. Психичко малтретирање које се догађа већ годину дана сад је прерасло у физичко.

"Ја нећу селити сина из школе јер то није решење. Они ће опет наћи некога другог кога ће малтретирати", закључује мајка.

Хелена Анчић, председница удружења 'Родитељи за децу' и организаторка протеста против насиља у Дубрави и Сесветама једна је од првих којој се огорчена мајка јавила.

"Док је све то трајало, врата од WЦ-а су се отворила и тамо је стајало 20 до 30 деце. Будући да је био одмор, сви су се смејали, снимали и навијали. Нико није прискочио у помоћ детету. Што је поражавајуће за наше друштво", истиче Анчић.

загреб Хрватска вршњачко насиље вршњачко насиље, школа насиље, претучен дечак претучен дечак
Извор:
Танјуг/Дневник
Пише:
Дневник
Вести Регион
