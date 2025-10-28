УЧЕНИЦИ ПРЕТУКЛИ ВРШЊАКА У ШКОЛСКОМ ТОАЛЕТУ Двојица осмака тукла друга, ДЕЦА СЕ СМЕЈАЛА И СНИМАЛА
ЗАГРЕБ: Двојица ученика једне основне школе у Загребу брутално су претукли вршњака у школском тоалету, док су се друга деца смејала, снимала и навијала.
Овај нови случај вршњачког насиља догодио се у понедељак у једној основној школи у Загребу. Портал Данас сазнаје да су двојица ученика 8. разреда тукла вршњака.
Мајка нападнутог дечака је порталу потврдила да су њеног сина у понедељак поподне претукли у школском тоалету.
"Напала су га двојица. Ударали су га шакама, тукли главом о умиваоник и набијали у зид. Разредни ме тада назвао и отишли смо на хитну. То су двојица који мог сина већ дуго зезају", казала је мајка која жели да остане анонимна.
Све је почело у суботу, тврди мајка. На школском излету у Грацу, догодило се нешто што је очито подстакло напад.
"Мој син се дружи само с цурама у разреду. Има пријатељице које се грле с њим и имају своје интерне форе. А та два нападача су тим цурама - симпатије. Једна од цура снимила је како се грле с мојим сином и показала то једном дечку, а они су потом чекали да он уђе у WЦ да га истуку. Већ су му у суботу претили да се не дружи с тим пријатељицама јер то су као 'њихове цуре - њихово власништво'", испричала је мајка.
Из ПУ загребачке огласили су се у вези инцидента, тврде, до овог тренутка нису имали сазнања о наведеном догађају у просторијама школе.
"У сарадњи с васпитно образовном установом полицијско поступање журно иде у смеру утврђивања свих околности догађаја и учесника због спровођења криминалистичког истраживања", саопштено је из полиције.
Што се тиче физичког стања нападнутог дечака, засад није ништа озбиљно, рекла је његова мајка.
"Ишли смо на ЦТ, није чуо добро, али психички је погођен. Није ништа скривио, а добио је батине. Уз то има и опсесивно-компулзивни поремећај па је ситуација додатно тешка", каже и додаје да је целу прошлу годину био малтретиран.
"Говорили су му да је 'педер' што није истина. Неко га је зезао и онда је то прерасло у даље задиркивање свих", наводи мајка.
Мајка тврди да је покушавала решити проблем са школском стручном службом, али није успела. Психичко малтретирање које се догађа већ годину дана сад је прерасло у физичко.
"Ја нећу селити сина из школе јер то није решење. Они ће опет наћи некога другог кога ће малтретирати", закључује мајка.
Хелена Анчић, председница удружења 'Родитељи за децу' и организаторка протеста против насиља у Дубрави и Сесветама једна је од првих којој се огорчена мајка јавила.
"Док је све то трајало, врата од WЦ-а су се отворила и тамо је стајало 20 до 30 деце. Будући да је био одмор, сви су се смејали, снимали и навијали. Нико није прискочио у помоћ детету. Што је поражавајуће за наше друштво", истиче Анчић.