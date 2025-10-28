МИНИСТАРКА МЕСАРОВИЋ СА ГРАДОНАЧЕЛНИКОМ ЗРЕЊАНИНА РАЗГОВАРАЛА О ДАЉЕМ РАЗВОЈУ НАЈВЕЋЕГ БАНАТСКОГ ГРАДА Присуствовали и представници фабрике "DRAXLMAIER"
28.10.2025. 14:56 15:06
Потпредседница Владе и министарка привреде Адријана Месаровић одржала је данас састанак са градоначелником Зрењанина Симом Салапуром и представницима синдиката компаније ,,DRAXLMAIER” у Зрењанину.
-Састанак са градоначелником Зрењанина Симом Салапуром и представницима синдиката компаније ,,DRAXLMAIER” у Зрењанину. Разговарали смо о раду фабрике, као и о развојним плановима те локалне самоуправе.
Пратећи политику председника Александра Вучића, Владе Републике Србије и Српске напредне странке на челу са Милошем Вучевићем, боримо се за очување постојећег привредног амбијента и даљи развој српске економије- поручила је путем Инстаграма Месаровић.