МИНИСТАРКА МЕСАРОВИЋ СА ГРАДОНАЧЕЛНИКОМ ЗРЕЊАНИНА РАЗГОВАРАЛА О ДАЉЕМ РАЗВОЈУ НАЈВЕЋЕГ БАНАТСКОГ ГРАДА Присуствовали и представници фабрике "DRAXLMAIER"

28.10.2025. 14:56 15:06
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
адријана
Фото: Screenshot Instagram mesarovicadrijana

Потпредседница Владе и министарка привреде Адријана Месаровић одржала је данас састанак са градоначелником Зрењанина Симом Салапуром и представницима синдиката компаније ,,DRAXLMAIER” у Зрењанину.

-Састанак са градоначелником Зрењанина Симом Салапуром и представницима синдиката компаније ,,DRAXLMAIER” у Зрењанину. Разговарали смо о раду фабрике, као и о развојним плановима те локалне самоуправе.

Пратећи политику председника Александра Вучића, Владе Републике Србије и Српске напредне странке на челу са Милошем Вучевићем, боримо се за очување постојећег привредног амбијента и даљи развој српске економије- поручила је путем Инстаграма Месаровић.

Зрењанин адријана месаровић
