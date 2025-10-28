(ВИДЕО) ОВО МОРАТЕ ДА ВИДИТЕ, ЛОВЦИ НА ОЛУЈЕ УЛЕТЕЛИ У ОКО УРАГАНА МЕЛИСА! Природа показала невероватну силу и колика смо љуска кад се разгоропади!
Посада резервиста америчког ваздухопловства, позната као „Ловци на урагане”, у понедељак је пролетела кроз око урагана Мелиса како би прикупила податке за Национални центар за урагане
A thread of videos from today’s flight into Hurricane Melissa
In this first one we are entering from the southeast just after sunrise and the bright arc on the far northwest eye wall is the light just beginning to make it over the top from behind us. pic.twitter.com/qGdpp7lbCN
— Tropical Cowboy of Danger (@FlynonymousWX) October 27, 2025
На првом снимку улазимо са југоистока, непосредно после изласка сунца, а светлосни лук на далеком северозападном зиду ока урагана представља светлост која тек почиње да прелази преко врха иза нас“, навели су ловци на урагане.
Fourth pass through Melissa this morning, another side view due to my hairbrained attempt to shoot 8k video out the front. pic.twitter.com/1fH2Rm5Z8H
— Tropical Cowboy of Danger (@FlynonymousWX) October 27, 2025
Са брзином ветра до 282 километра на сат, овај ураган пете категорије најснажнија је олуја на свету у 2025. години. <
Second pass through Hurricane Melissa entering from the southwest side. Passed NOAA in the eye wall as they headed outbound for home.
Obviously a very powerful storm but a relatively straightforward one on this flight. Much less nasty meso activity than 36 hours ago. pic.twitter.com/uNICbQ4j9r
— Tropical Cowboy of Danger (@FlynonymousWX) October 27, 2025
Мелиса је већ погодила Јамајку касно синоћ, а наставиће преко источне Кубе и Бахама.