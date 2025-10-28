clear sky
14°C
28.10.2025.
Нови Сад
eur
117.2516
usd
100.5157
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ВИДЕО) ОВО МОРАТЕ ДА ВИДИТЕ, ЛОВЦИ НА ОЛУЈЕ УЛЕТЕЛИ У ОКО УРАГАНА МЕЛИСА! Природа показала невероватну силу и колика смо љуска кад се разгоропади!

28.10.2025. 15:13 15:21
Пише:
Дневник
Извор:
Радио телевизија Србије, X
Коментари (0)
а
Фото: pixabay.com/ilustracija

Посада резервиста америчког ваздухопловства, позната као „Ловци на урагане”, у понедељак је пролетела кроз око урагана Мелиса како би прикупила податке за Национални центар за урагане

Посада резервиста америчког ваздухопловства, позната као „Ловци на урагане”, у понедељак је пролетела кроз око урагана Мелиса како би прикупила податке за Национални центар за урагане

На првом снимку улазимо са југоистока, непосредно после изласка сунца, а светлосни лук на далеком северозападном зиду ока урагана представља светлост која тек почиње да прелази преко врха иза нас“, навели су ловци на урагане.

 

Fourth pass through Melissa this morning, another side view due to my hairbrained attempt to shoot 8k video out the front. pic.twitter.com/1fH2Rm5Z8H

— Tropical Cowboy of Danger (@FlynonymousWX) October 27, 2025

p>

Са брзином ветра до 282 километра на сат, овај ураган пете категорије најснажнија је олуја на свету у 2025. години. <

Мелиса је већ погодила Јамајку касно синоћ, а наставиће преко источне Кубе и Бахама.

 

Радио телевизија Србије

ураган јамајка куба бахами
Извор:
Радио телевизија Србије, X
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
(ФОТО) ЈАМАЈЦИ ПРЕТИ НАЈНАСИЛНИЈА ОЛУЈА ИКАДА Три особе погинуле током припрема МЕЛИСА ЋЕ ПОГОДИТИ 1,5 МИЛИОНА ЉУДИ
2

(ФОТО) ЈАМАЈЦИ ПРЕТИ НАЈНАСИЛНИЈА ОЛУЈА ИКАДА Три особе погинуле током припрема МЕЛИСА ЋЕ ПОГОДИТИ 1,5 МИЛИОНА ЉУДИ

28.10.2025. 14:55 14:59
Волим
0
Коментар
0
Сачувај