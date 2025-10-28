ГАК У БАЊАЛУЦИ: Балкан мора да наступа као један — само тако можемо на велика тржишта!
БАЊАЛУKА: Председник Привредне коморе Војводине Владимир Гак изјавио је данас на Самиту трговине који се одржава у Банском Двору у Бањалуци да су недостатак радне снаге, проток роба, логистика и трговина региона теме на којима се мора радити константно.
"Неопходно је да се ујединимо и заједнички наступамо на трећим тржиштима, заједнички решавамо проблеме које имају све привреде у региону и промовишемо и спајамо наше привреднике", истакао је Гак на панелу Регионална трговинска сарадња: препреке и решења, наводи се у саопштењу Привредне коморе Војводине.
Гак је том приликом позвао све учеснике самита на Регионални пословни форум који ће се у Привредној комори Војводине одржати 20 и 21. новембра.
У саопштењу се додаје да су на панелу учествовали Председник Привредне коморе Републике Српске Горан Рачић, директор канцеларије ХГK Никица Пажин и председник Савеза привредних комора Северне Македоније Горан Ђорђиевски.