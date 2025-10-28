ДО САДА ПРИВЕДЕНО 11 ОСОБА...
НАПЕТО У ПОДГОРИЦИ Велики број демонстраната испред зграде владе скандира "Турци напоље" ПОЛИЦИЈА НА ТЕРЕНУ, ТЕНЗИЈЕ ШИРОМ ЦРНЕ ГОРЕ (ВИДЕО)
Испред Владе Црне Горе вечерас је одржан протест поводом инцидента на Забјелу у ком је пре три ноћи рањен Подгоричанин М. Ј. (25).
Окупљени на протесту су раширили транспарент на ком пише: "Купују долазе уз повластице сваке и за седам убода телесне лаке???".
На једном од транспаренту пише: "Бранимо се од даље миграције, бодења, силовања, окупације!"
Иначе, према писању медија у Црној Гори на протесту се окупио велики број демонстраната који скандирају "Турци напоље", а запаљене су и бакље.
Јаке полицијске снаге обезбеђују шири део центра града, као и амбасаду Турске.
Подгоричка полиција привела је вечерас 11 особа, међу којима је девет малолетника, који су имали намеру да са фантомкама, бакљом и марихуаном дођу на протест испред Владе.
"Полицијски службеници Одељења безбедности Подгорица су вечерас, предузимајући активности на очувању јавног реда и мира на подручју града, привели 11 лица – девет малолетних и два пунолетна лица. Лица су приведена у насељу Горња Горица. Од себе су одбацила бакљу, два замотуљка са марихуаном и фантомке. Од ових лица се у полицијским просторијама узимају изјаве на околности проналаска наведених предмета и дроге. Лица су се била упутила ка Влади Црне Горе, ради протеста", наводи се у саопштењу.
Из полиције су упутили апел родитељима да врше надзор над својом малолетном децом и да не дозволе да им деца буду злоупотребљена и укључена у било какве намере вршења насилних деликата.
Шћепановић: Полиција ће осигурати мир и безбедност
Директор Управе полиције Лазар Шћепановић гостујући у Дневнику ТВЦГ казао је да ће полиција осигурати мир и безбедност на територији целе државе, прнеоси РТЦГ.
Он је истакао да су идентификована три држављанина Азербејџана, и један Турске, који се сумњиче за напад на младића на Забјелу.
Говорећи о скупу испред Владе Црне Горе, Шћепановић је казао да је овај скуп непријављен.
- Имамо непријављено јавно окупљање који се организују преко друштвених мрежа. Та јавна окупљања морају бити контролисана, а протест је праћен јаким мерама полиције. Сачињен је план хитног деловања и донео сам одлуку о формирању кризног штаба - истакао је Шћепановић.
(Blic.rs)