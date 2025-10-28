УСПЕХ ИЛИ ПОРАЗ? Више од 527.000 илегалних миграната депортовано из САД током другог Трамповог мандата НАДЛЕЖНИ КАЖУ ДА ЈЕ ТО САМО ПОЧЕТАК
Више од 527.000 илегалних имиграната депортовано је за време другог мандата америчког председника Доналда Трампа и секретарке за унутрашњу безбедност Кристи Ноем, саопштено је из Министарства за унутрашњу безбедност САД (Департмент оф Хоме Департмент - ДХС).
''Трампова администрација је на путу да обори историјске рекорде и депортује скоро 600.000 илегалних странаца до краја прве године мандата председника Доналда Трампа од повратка на дужност. Више од два милиона илегалних странаца напустило је САД, укључујући 1,6 милиона оних који су се добровољно самодепортовали и преко 527.000 депортација'', рекла је помоћница секретарке Триша Меклафлин.
Она је додала да је то ''само почетак'', наводи се у саопштењу објављеном на сајту ДХС.
''Председник Трамп и секретарка Ноем су покренули агенцију која је била ограничавама и спречавана да обавља свој посао последње четири године. Суочени са историјским бројем забрана од стране активистичких судија и претњи органима за спровођење закона, Министарство унутрашњих послова (ДХС), Министарство за илегалне привремене послове (ИЦЕ) и Министарство за граничне послове (ЦБП) нису само затворили границу, већ су направили историјске кораке у испуњавању обећања председника Трампа о хапшењу и депортацији илегалних странаца који су напали нашу земљу. Илегални странци чују нашу поруку да одмах оду или се суоче са последицама: Мигранти се сада враћају пре него што уопште стигну до наших граница'', навела је Меклафлин.
Она је навела да ДХС свакодневно уклања ''најгоре од најгорих'' криминалних илегалних странака из америчких заједница, укључујући ''убице силоватеље, педофиле, дилере дроге и друге''.
''Око 70 одсто хапшења које спроводи ИЦЕ односе се на криминалне илегалне странце оптужене или осуђене за кривично дело у САД'', истакла је Меклафлин.
Подсетила је да илегални имигранти унутар САД треба да приступе апликацији ''ЦБП Хоме'', као и да им САД нуде 1.000 долара и бесплатан лет за ''samostalnu deportaciju''.
''Подстичемо свакога ко је овде илегално да искористи ову понуду и задржи шансу да се врати у САД на прави, легалан начин да живи амерички сан. У супротном, бићете ухапшени и депортовани без могућности повратка'', навела је она.