"Страшна је то трагедија..."
(ФОТО) „Мој син је тешко повређен, црева су му попуцала од силине удара“ ОГЛАСИО СЕ ОТАЦ СУВОЗАЧА ИЗ "АУДИЈА СМРТИ": Тог дана је допутовао у Београд…
Полиција је саопштила да је сувозач Јован П. имао око један промил алкохола у крви, а возач аудија Никола Ђ. (24) 1,76 промила и присуство канабиса у крви, када су били у возилу марке ауди у недељу око 1 сат и на раскрсници на Новом Београду се сударили са хјундаијем у којем је била трочлана породица.
На лицу места страдали су саобраћајни полицајац Бојан Ж. (43), његова супруга Дијана К. (38) и њихов деветогодишњи син М.Ж.
Полиција је утврдила да су момци у аудију јурили 132 км на сат.
Међутим, Јованов отац каже да је тог дана његов син допутовао у Београд како би посетио Сајам књига.
Никола и Јован се друже од детињства. Мој син је остао у Босни када је уписао право, док је Никола отишао у Београд да студира архитектуру. Увек су били у контакту, често су се виђали. Вероватно су се договорили да се сретну, отишли су у кафић и мало попили. Након тога се десила ова стравична несрећа. Кажу да је мој син имао 0.5 промила алкохола у крви - рекао је Недељко за Ало.
Он је потврдио да је његов син задобио тешке телесне повреде.
За несрећу сам сазнао из вести. Одмах сам помислио да је то Николин аутомобил. Нисам ни чекао, кренуо сам за Београд. Нашао сам сина на Ургентном центру. Не можемо код њега, јер је у шок соби. Малопре сам био код лекара, оперисали су му црева, која су попуцала од силине удара. Моја жена не може да дође себи - испричао нам је потресени отац.
Недељко каже да не тражи оправдање за оно што се догодило.
Нико, па ни ја, не могу да оправдам узрок несреће. Истина је да је брзина била велика, то је неоспорно. Страшна је то трагедија. Искрено се саосећамо са породицом настрадалих - рекао је он.