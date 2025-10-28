ОГЛАСИО СЕ ДИРЕКТОР УПРАВЕ ПОЛИЦИЈЕ Избодени младић у Подгорици је син полицајца НАПАДАЧИ ИДЕНТИФИКОВАНИ
Директор Управе полиције Лазар Шћепановић у Црној Гори је приликом гостовања на "Радио телевизији Црне Горе" открио да су идентификована четири лица која се сумњиче за напад на младића М. Ј. у Подгорици током претходног викенда.
У току је и протест испред зграде Владе Црне Горе у Подгорици.
"У том догађају, идентификована су три држављанина Азербејџана и један држављанин Турске, који се сумњиче да су извршили то кривично дело. Повреде које су наступиле су лаке, посекотине, резне ране и једна убодна, а тужилац је сматрао да није у питању кривично дело убиство у покушају. То је поткрепљено и од стране вештака медицинске струке.
Повређени младић је син колеге полицајца. На грађане апелујем да не узимају правду у своје руке. Свако насиље биће санкционисано, процесуирано је осам црногорских држављана. Један се терети за изазивање расне и верске мржње, три за насилничко понашање према турским држављанима, а четири за изазивање јавног реда и мира", објасио је Шћепановић.
Испред зграде владе постављена је заштитна ограда. Велики број припадника полиције налази се у центру Подгорице.
Досад је ухапшено 11 особа у насељу Горња Горица. Полиција је пронашла код приведених лица бакље, фантомке и супстанцу за коју се сумња да је марихуана.
Да подсетимо, приведено је укупно 45 турских држављана због сумње да су умешани у напад на младића из Подгорице. Потом су избили протести јер су мештани хтели да се обрачунају са њима што је довело и до заоштравања односа Црне Горе и Турске.
