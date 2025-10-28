broken clouds
9°C
28.10.2025.
Нови Сад
eur
117.2516
usd
100.5157
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

''Путни правци неће бити затворени'' СТИГАО ДЕМАНТИ ИЗ ПУТЕВА СРБИЈЕ: Саобраћај ИЗ ПРАВЦА БЕОГРАДА КА НОВОМ САДУ одвијаће се у нормалном режиму

28.10.2025. 22:31 22:39
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
Фото: Дневник/Радивој Хаџић

БЕОГРАД: ЈП "Путеви Србије" демантовало је вечерас објаве појединих медија да је то предузеће наводно објавило списак затворених и алтернативних саобраћајница до 10. новембра и да је већина путева ка Новом Саду затворена.

Из ''Путева Србије'' су у саопштењу нагласили, како су навели, ''ради тачног и истинитог информисања целокупне јавности'', да ће се саобраћај из правца Београда ка Новом Саду одвијати у нормалном режиму и да ''путни правци ка Новом Саду неће бити затворени''.
 

У зони радова на рехабилитацији петље Београд, смера Нови Сад - Ниш/Чачак и Ниш/Чачак - Нови Сад, на главном путном правцу за саобраћај биће обезбеђене по две саобраћајне траке за сваки смер - нема обуставе саобраћаја!", наводи се у саопштењу.
 

У зони петље Београд, смер Шид - Нови Сад, паралелна рампа биће затворена за саобраћај. 
 

Алтернативни путни правци су: петља Икарбус – петља Београд – Нови Сад, затим петља Београд – петља Сурчин – Нови Сад и  петља Сурчин југ – петља Сурчин 1 – петља Београд – Нови Сад.
 

Све наплатне рампе биће у функцији, додаје се у саопштењу.
 

Детаљне и тачне информације о радовима и стању на путевима у реалном времену можете пратити на нашој интернет презентацији путем линка  https://www.putevi-srbije.rs/index.php/sr/stanje-na-dr%C5%BEavnim-putev…, наводе из "Путева Србије".
 

деманти путеви србије путни правци
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ОД ЈАНУАРА У СРБИЈИ КРЕЋЕ НАПЛАТА ПУТАРИНА НА МАГИСТРАЛНИМ ПУТЕВИМА Ево који возачи ће морати да плаћају и колико
putarina

ОД ЈАНУАРА У СРБИЈИ КРЕЋЕ НАПЛАТА ПУТАРИНА НА МАГИСТРАЛНИМ ПУТЕВИМА Ево који возачи ће морати да плаћају и колико

28.10.2025. 13:55 14:04
Волим
0
Коментар
0
Сачувај