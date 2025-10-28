''Путни правци неће бити затворени'' СТИГАО ДЕМАНТИ ИЗ ПУТЕВА СРБИЈЕ: Саобраћај ИЗ ПРАВЦА БЕОГРАДА КА НОВОМ САДУ одвијаће се у нормалном режиму
БЕОГРАД: ЈП "Путеви Србије" демантовало је вечерас објаве појединих медија да је то предузеће наводно објавило списак затворених и алтернативних саобраћајница до 10. новембра и да је већина путева ка Новом Саду затворена.
Из ''Путева Србије'' су у саопштењу нагласили, како су навели, ''ради тачног и истинитог информисања целокупне јавности'', да ће се саобраћај из правца Београда ка Новом Саду одвијати у нормалном режиму и да ''путни правци ка Новом Саду неће бити затворени''.
У зони радова на рехабилитацији петље Београд, смера Нови Сад - Ниш/Чачак и Ниш/Чачак - Нови Сад, на главном путном правцу за саобраћај биће обезбеђене по две саобраћајне траке за сваки смер - нема обуставе саобраћаја!", наводи се у саопштењу.
У зони петље Београд, смер Шид - Нови Сад, паралелна рампа биће затворена за саобраћај.
Алтернативни путни правци су: петља Икарбус – петља Београд – Нови Сад, затим петља Београд – петља Сурчин – Нови Сад и петља Сурчин југ – петља Сурчин 1 – петља Београд – Нови Сад.
Све наплатне рампе биће у функцији, додаје се у саопштењу.
Детаљне и тачне информације о радовима и стању на путевима у реалном времену можете пратити на нашој интернет презентацији путем линка https://www.putevi-srbije.rs/index.php/sr/stanje-na-dr%C5%BEavnim-putev…, наводе из "Путева Србије".