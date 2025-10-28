clear sky
15°C
28.10.2025.
Нови Сад
eur
117.2527
usd
100.8192
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ОД ЈАНУАРА У СРБИЈИ КРЕЋЕ НАПЛАТА ПУТАРИНА НА МАГИСТРАЛНИМ ПУТЕВИМА Ево који возачи ће морати да плаћају и колико

28.10.2025. 13:55 14:04
Пише:
Дневник
Извор:
EUpravo zato/Ekapija
Коментари (0)
putarina
Фото: unsplash.com, ilustracija

За возаче у Србији већ од јануара 2026. године могле би да буду уведене нове накнаде.

Наиме, за возила више категорије наплаћиваће се путарина и на путевима "нижег" реда.

То конкретно значи да ће се за камионе и аутобусе плаћати путарина и на магистралним путевима.

Министарство финансија је почело рад на Нацрту закона о изменама и допунама закона о накнадама за коришћење јавних добара. Евентуалне сугестије и примедбе на Нацрт овог закона примају се до 30. октобра.

Међу многим накнадама које се мењају је и висина накнаде за путарину. У табелу се уводе нове категорије путева чије ће се коришћење наплаћивати.

Пре свега, реч је о првој М катерогији, такозваним мото путевима. Ту је и прва Б категорија. Путарина на овим деоницама ће се наплаћивати само четвртој категорији возила.

kamion
Фото: unsplash.com, ilustracija

То су моторна возила са четири и више осовина, тежа од 3,5 тоне - камиони, као и аутобуси и комби возила са приколицом.

Ова возила тренутно коришћење ауто-пута плаћају 32,56 динара по километру. Сваки пређени километар мото пута коштаће их 29,3 динара, а регионалног 26 динара.

Овај закон ће се примењивати од првог дана следеће године.

Прво усклађивање динарских износа накнада планира се у 2026. години. И то у последњем кварталу, јер ће се увећати за проценат инфлације од 1. јануара до 30. септембра следеће године

 

путарина наплата магистрални пут
Извор:
EUpravo zato/Ekapija
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај