БЕБА ПРОНАЂЕНА У ВЕШ МАШИНИ! Хорор случај потреса Братиславу, мајка тврди да НИЈЕ ЗНАЛА ДА ЈЕ ТРУДНА- Ово је била њена одбрана

28.10.2025. 13:39 13:47
Пише:
Дневник
Извор:
blesk/blic.rs
najnovija vest opsta
Фото: Дневник

Истражитељи у Братислави још увек покушавају да разјасне стравичан случај проналаска тела новорођенчета у веш машини.

Мајка, 40-годишња Тхи М, оптужена је за убиство детета, а у јавности се сада први пут огласила након трагедије која је потресла Словачку.

Према наводима из истраге, жена је тајно родила у купатилу свог стана, док су у њиховом дому били гости. Након што се затворила у купатило, дуго се није враћала, а гости су убрзо напустили стан. Тек касније је откривено да је родила бебу, чије тело је пронађено у веш машини.

На суђењу је изјавила:

Било ме је јако болело. Жао ми је. Падала сам, губила свест. Нисам више могла да размишљам о детету“, преноси лист Плус Једен Ден.

Тхи М., држављанка Вијетнама која живи у Братислави, рекла је да није знала да је трудна и да ни њен партнер није био свестан трудноће. Према првим налазима лекара, могуће је да је реч о криптној трудноћи - ретком феномену када жена не показује никакве типичне симптоме трудноће и открије стање тек при порођају.

„Не радим, остајем код куће. Мој муж је одлучио да буде са мном. Наша четири детета живе са нама“, рекла је на суду.

На рочиште је дошла у пратњи породице и пријатеља, који су прекрили лица да не би били снимљени.

Словачка полиција и даље утврђује околности порођаја и смрт бебе. Иако су околности нејасне, тужилаштво је подигло оптужницу за убиство новорођенчета. Суд ће одлучити да ли ће мајка остати у притвору до завршетка поступка.

Братислава смрт беба веш машина
Извор:
blesk/blic.rs
Пише:
Дневник
Вести Свет
