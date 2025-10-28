clear sky
КАДА СЕ ДУХОВНОСТ ПРЕЛИЈЕ НА ЗИД Познати акварелиста и велики пријатељ Боре Чорбе осликава мурал посвећен манастиру старом седам векова

28.10.2025. 13:10 13:23
Пише:
Дневник
Извор:
РИНА
мурал
Фото: РИНА

У чачанском селу Липница настаје права позорница уметности, где један од најпознатијих акварелиста у Западној Србији, Милан Чакајац, ствара несвакидашње уметничко дело – мурал посвећен манастиру Јежевица, једном од најстаријих светиња овога краја.

Према предању јежевачки манастир датира из XIV века и посвећен је Светом Николи, налази се у самом подножју планине Јелице око једанаест километара југоисточно од Чачка.

Чакајац, сликар из Слатине, најпознатији је по својим акварелима Мораве, Чачка и планине Јелице, а сада је први пут закорачио у мурализам великог формата, и то на зиду породичног домаћинства у Липници.

мурал
Фото: РИНА

Сваки детаљ се прецизно слика, како би се аутентичност храма у потпуности сачувала.

Звоник је урађен у перспективи, док гледате, имате утисак да стојите испред цркве, а поглед вас води ка небу. Завршница мурала носиће лични печат, сећања из најранијег детињства. Сећам се како сам са четири-пет година трчао поред цркве. Можда ћу нацртати орла који кружи небом или пар голубова на куполи, детаље који ме асоцирају на духовност, веру и оно исконско из детињства открива за РИНУ Чакајац.

Иначе, сликар Милан Чакајац био је велики пријатељ легендарног Боре Ђорђевића, и управо је он аутор једног од највернијих Бориних портрета. Бора му је посветио и стихове за његове аквареле посвећене Чачку.

„Добили сте шта сте хтели, града Чачка акварели.“

Мурал манастира Јежевица у Липници, осим уметности, представља и дубоку повезаност заједнице са својом традицијом и духовношћу.

Биће то ново визуелно обележје Чачанског краја и подјеличких села, као сведочанство стваралаштва које остаје генерацијама, истиче сликар.

мурал манастири планина јелица
Вести Друштво
