КАДА СЕ ДУХОВНОСТ ПРЕЛИЈЕ НА ЗИД Познати акварелиста и велики пријатељ Боре Чорбе осликава мурал посвећен манастиру старом седам векова
У чачанском селу Липница настаје права позорница уметности, где један од најпознатијих акварелиста у Западној Србији, Милан Чакајац, ствара несвакидашње уметничко дело – мурал посвећен манастиру Јежевица, једном од најстаријих светиња овога краја.
Према предању јежевачки манастир датира из XIV века и посвећен је Светом Николи, налази се у самом подножју планине Јелице око једанаест километара југоисточно од Чачка.
Чакајац, сликар из Слатине, најпознатији је по својим акварелима Мораве, Чачка и планине Јелице, а сада је први пут закорачио у мурализам великог формата, и то на зиду породичног домаћинства у Липници.
Сваки детаљ се прецизно слика, како би се аутентичност храма у потпуности сачувала.
– Звоник је урађен у перспективи, док гледате, имате утисак да стојите испред цркве, а поглед вас води ка небу. Завршница мурала носиће лични печат, сећања из најранијег детињства. Сећам се како сам са четири-пет година трчао поред цркве. Можда ћу нацртати орла који кружи небом или пар голубова на куполи, детаље који ме асоцирају на духовност, веру и оно исконско из детињства – открива за РИНУ Чакајац.
Иначе, сликар Милан Чакајац био је велики пријатељ легендарног Боре Ђорђевића, и управо је он аутор једног од највернијих Бориних портрета. Бора му је посветио и стихове за његове аквареле посвећене Чачку.
„Добили сте шта сте хтели, града Чачка акварели.“
Мурал манастира Јежевица у Липници, осим уметности, представља и дубоку повезаност заједнице са својом традицијом и духовношћу.
Биће то ново визуелно обележје Чачанског краја и подјеличких села, као сведочанство стваралаштва које остаје генерацијама, истиче сликар.