ЈЕЗИВ ЗЛОЧИН У МАКЕДОНИЈИ! БРАТ ГА УБИО НА РОЂЕНДАН Тело чувао у купатилу, уклањао трагове данима
И. И. (42) брутално је убијен на свој рођендан, а полиција је ухапсила његовог рођеног брата С. И. (43) због сумње да је починио злочин, те да је данима после покушавао да уклони трагове.
И. И. је убијен у Кавадарцима у јулу ове године, али је тело пронађено тек у августу, након чега је полиција ухапсила његовог брата. Сада су, како пише Телеграф, из тужилаштва објавили језиве детаље злочина који је до сржи потресао Северну Македонију.
Тело несрећног И. И. пронађено је у шупи на родитељском имању. Према наводима пријатеља И. И. је, преноси Телеграф, био вредан и повучен човек, који је радио ПВЦ столарију. Његове колеге кажу да је био човек који мрава не би згазио и сви су га ценили и поштовали. Због тога су сви били потресени када су сазнали да је брутално убијен.
Према наводима тужилаштва, И. И. је 27. јула обележавао 42. рођендан, а у једном тренутку С. И. је дошао да му братски честита. Браћа су седела и причала, а онда су се дотакли теме поделе имовине. Наводно је уследила расправа, током које је С. И. зграбио чекић и свом снагом Илију ударио по глави. Када је И. И. пао од силине ударца, С. И. га је ударио још два пута и оставио га да лежи у крви.
Брату није пружио помоћ, већ се у кућу вратио тек сутрадан, када је Илија већ подлегао повредама, наводе из тужилаштва. Тело је потом преместио у купатило и данима је чистио крв и уклањао трагове злочина. Истовремено је са картицом подизао новац са његовог банковног рачуна.
У једном тренутку је Илијино тело пребацио у шупу у дворишту, где га је закопао у плиткој раки, преко које је наслагао дрва и друге предмете.
Тело несрећног И. И. са језивим повредама главе пронађено је 5. августа ове године, након чега је С. И. и ухапшен.