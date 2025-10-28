clear sky
УХАПШЕН ЗБОГ ПУЦАЊА У КАФИЋУ Прво туча, а онда и пуцњава

28.10.2025. 15:02
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Дневник
Фото: Pixabay.com / dnevnik.rs

ТРЕБИЊЕ: Полиција у Гацку ухапсила је јутрос рано М.И. због пуцања у једном угоститељском објекту. Ухапшеном је одузета пушка и муниција.

М.И. се терети за изазивање опште опасности и недозвољену производњу и промет оружја или експлозивних материја.

Ухапшен је и С.О. због сумње да је претходно физички напао М.И.

”О догађају је обавештено Окружно јавно тужилаштво у Требињу које је полицијске службенике Полицијске станице Гацко овластило да ураде увиђај и предузму друге мјере и радње, као и да у редовној процедури доставе извештаје", рекли су из полиције, преносе бањалучки медији.

Полиција у Гацку је дојаву о пуцању у угоститељском објекту добила око 1.30 иза поноћи.

