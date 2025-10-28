clear sky
Вучић у Ташкенту ПОТПИСАНО 11 СПОРАЗУМА СРБИЈЕ И УЗБЕКИСТАНА Ново партнерство доноси инвестиције, технологије и туризам

28.10.2025. 15:25 15:30
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
вучић
Фото: FOTO TANJUG/ TANJUG VIDEO

Председник Србије Александар Вучић и председник Узбекистана Шавкат Мирзијојев потписали су данас у Ташкенту Заједничку декларацију, а потом је уследила церемонија потписивања и размене билатералних докумената између чланова две делегације.

У присуству Вучића и Мирзијојева потписано је и размењено 11 докумената о сарадњи у различитим областима.
 

Министар културе Србије Никола Селаковић и министар спољних послова Узбекистана Бактијор Саидов потписали су Споразум између Владе Србије и Владе Узбекистана о сарадњи у области образовања, науке и културе, као и Протокол између Министарства спорта Србије и Узбекистана о сарадњи у области спорта и физичке културе.
 

Споразум између Владе Србије и Владе Узбекистана о узајамном подстицању и заштити улагања, као и Споразум о економској сарадњи потписали су министарка унутрашње и спољне трговине Јагода Лазаревић и министар инвестиција, индустрије и трговине Узбекистана Лазиз Кудратов.
 

Споразум између Владе Србије и Владе Узбекистана о сарадњи у области пружања здравствених услуга потписали су министар без портфеља задужен за област међународне економске сарадње и област друштвеног положаја цркве у земљи и иностранству Ненад Поповић и министар инвестиција, индустрије и трговине Лазиз Кудратов.
 

Оквирни споразум између Владе Србије и Владе Узбекистана о сарадњи у области инжењерства, вештачке интелигенције и напредних технологија потписали су Ненад Поповић и министар дигиталних технологија – Национални главни службеник за информационе технологије (CIO) Шерзод Шерматов.
 

Споразум између Владе Србије и Владе Узбекистана о сарадњи у области туризма потписали су министарка унутрашње трговине и спољне трговине Јагода Лазаревић и председник Комитета за туризам Умид Шадијев.
 

Потписан је и Меморандум о разумевању између Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије и Агенције за миграције при Кабинету министара Републике Узбекистан у области радних миграција, а потписали су га Никола Селаковић и директор Агенције за миграције Бехзод Мусајев.
 

Споразум о сарадњи између града Београда и града Ташкента о успостављању партнерских односа потписали су Јагода Лазаревић, министарка унутрашње и спољне трговине, и градоначелник Ташкента Шавкат Умурзаков.
 

Потписан је и Протокол о сарадњи између Министарства спољних послова Србије и Министарства спољних послова Узбекистана у обуци дипломатског особља.
 

Протокол су потписали амбасадор Србије у Узбекистану на нерезиденцијалној основи Момчило Бабић и заменик министра спољних послова Музафарбек Мадрахимов.
 

Бабић и Мадрахимов су потписали и Програм сарадње између Министарства спољних послова Србије и Министарства спољних послова Узбекистана за 2026–2027. годину.
Претходно су делегације Србије и Узбекистана одржале састанак у државној резиденцији „Куксарој” у присуству председника Вучића и председника Мирзијојева.

