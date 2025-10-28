clear sky
ПРВО ОБРАЋАЊЕ ВУЧИЋА ИЗ ТАШКЕНТА Србија и Узбекистан граде нове мостове сарадње

28.10.2025. 07:54 08:43
Пише:
Дневник
Извор:
Tanjug
Фото: FOTO TANJUG/STR/RADE PRELIĆ/Canva/Ilustracija

ТАШКЕНТ: Председник Србије Александар Вучић, који је данас допутовао у званичну посету Узбекистану, истакао је да Србију и Узбекистан повезују узајамно поштовање, разумевање и искрена жеља за сарадњом и изразио очекивање да ће потписивањем низа билатералних докумената бити додатно оснажене политичке везе и унапређена економска сарадња двеју земаља.

Вучић је у објави на Инстаграму, по доласку у Ташкент, навео да очекује да посета Узбекистану буде важан корак у даљем развоју пријатељских и партнерских односа двеју земаља.


"Захвални и почаствовани срдачним дочеком у Ташкенту. Уверен да ћемо кроз отворен и садржајан дијалог, као и потписивањем низа билатералних докумената, додатно оснажити наше политичке везе, унапредити економску сарадњу, као и повезивање у области инфраструктуре, пољопривреде, образовања, културе и дигиталних технологија", навео је Вучић.

Додао је да предстоје разговори који ће допринети дефинисању нових заједничких пројеката и иницијатива које ће конкретно користити грађанима обе земље, као и јачању присуства Србије у том важном региону Централне Азије.

"Србију и Узбекистан повезују узајамно поштовање, разумевање и искрена жеља за сарадњом, а ови сусрети биће потврда заједничке спремности да градимо још чвршће мостове пријатељства и поверења", истакао је Вучић у објави на налогу "buducnostsrbijeav".

За председника Вучића приређен је свечани дочек на аеродрому у Ташкенту где га је дочекао председник Владе Републике Узбекистан Абдула Арипов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav)

Александар Вучић
Извор:
Tanjug
Пише:
Дневник
Вести Политика
