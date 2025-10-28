ПРВО ОБРАЋАЊЕ ВУЧИЋА ИЗ ТАШКЕНТА Србија и Узбекистан граде нове мостове сарадње
ТАШКЕНТ: Председник Србије Александар Вучић, који је данас допутовао у званичну посету Узбекистану, истакао је да Србију и Узбекистан повезују узајамно поштовање, разумевање и искрена жеља за сарадњом и изразио очекивање да ће потписивањем низа билатералних докумената бити додатно оснажене политичке везе и унапређена економска сарадња двеју земаља.
Вучић је у објави на Инстаграму, по доласку у Ташкент, навео да очекује да посета Узбекистану буде важан корак у даљем развоју пријатељских и партнерских односа двеју земаља.
"Захвални и почаствовани срдачним дочеком у Ташкенту. Уверен да ћемо кроз отворен и садржајан дијалог, као и потписивањем низа билатералних докумената, додатно оснажити наше политичке везе, унапредити економску сарадњу, као и повезивање у области инфраструктуре, пољопривреде, образовања, културе и дигиталних технологија", навео је Вучић.
Додао је да предстоје разговори који ће допринети дефинисању нових заједничких пројеката и иницијатива које ће конкретно користити грађанима обе земље, као и јачању присуства Србије у том важном региону Централне Азије.
"Србију и Узбекистан повезују узајамно поштовање, разумевање и искрена жеља за сарадњом, а ови сусрети биће потврда заједничке спремности да градимо још чвршће мостове пријатељства и поверења", истакао је Вучић у објави на налогу "buducnostsrbijeav".
За председника Вучића приређен је свечани дочек на аеродрому у Ташкенту где га је дочекао председник Владе Републике Узбекистан Абдула Арипов.