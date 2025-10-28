ВОЗАЧИ ОПРЕЗ! НОВИ РАДАРИ ШИРОМ СРБИЈЕ Ова три прекршаја ће се снимати, КАЗНЕ стижу АУТОМАТСКИ
Биће на "тајним" локацијама, казна стиже аутоматски, полицајац уопште не мора да буде присутан.
"Стравична несрећа на Новом Београду код куле West 65 где је возач у алкохолисаном стању и под дејством психоактивних супстанци, прошао кроз црвено светло и угасио животе целе једне породице, не може проћи "испод радара" и заборављено након извесног времена. Управо то треба да буде кап која је прелила чашу", истакао је директор АБС-а Бранко Стаматовић. Његов помоћник Вељко Ћурчић за "Блиц" открива да ће ускоро широм Србије бити постављени стационарни и мобилни радари који ће бележити 3 најчешћа прекршаја, а нада се да ће у нови Закон о безбедности саобраћаја бити уврштена и нулта толеранција на алкохол за све возаче, као и алко браве.
Помоћник директорка Агенције за безбедност саобраћаја (АБС), Вељко Ћурчић на почетку је апеловао све учеснике у саобраћају да поштују саобраћајне прописе како се оваква или слична саобраћајна несрећа на Новом Београду, никоме никада не би догодила.
- Од почетка ове године, на путевима Србије живот је изгубило 390 особа, док је повређених у саобраћајним незгодама чак 15.320. Иза ових бројки стоје имена, презимена, то су људи који нажалост данас нису са нама - истакао је Ћурчић.
Подсетио је да Агенција за безбедност саобраћаја спроводи превентивне кампање и у сарадњи са другим институцијама ради на подизању свести о безбедности саобраћаја.
- Трудимо се да на различите начине допремо до свести деце, младих, возача, бициклиста и свих учесника у саобраћају – да пробудимо свест да сваки појединац мора водити рачуна о безбедном понашању у саобраћају, и због себе и због других - рекао је.
Нови мобилни радари на путевима Србије
Такође, Агенција за безбедност саобраћаја, заједно са Министарством унутрашњих послова - Управом саобраћајне полиције, већ ради на постављању нових стационарних и мобилних радара, који ће забележити не само прекорачење брзине, већ и коришћење телефона током вожње, као и невезивање сигурносног појаса.
Шта ће бележити мобилни радари:
Коришћење мобилних телефона
Прекорачење брзине
Некоришћење сигурносног појаса
"На лицу места неће морати да буде присутно лице, односно полицајац, већ ће ови мобилни радари моћи да се померају и људи неће у сваком тренутку знати где се они налазе. Циљ је да се открије што већи број прекршаја и с друге стране, унапреди безбедност саобраћаја", објашњава Ћурчић.
"Казне ће стизати без присуства полиције"
Директор АБС, Бранко Стаматовић открио је да су уређаји већ набављени, а њихово пуштање у рад очекујемо убрзо.
"Апелујем на све учеснике у саобраћају - поштујте прописе, јер ће казне стизати и без присуства полиције! Поштујте прописе због своје безбедности, као и безбедности свих у саобраћају. Залагаћемо се за промену закона по којем ће се бахати возачи који возе под дејством алкохола посебно санкционисати, а новчане казне бити знатно веће. Нема оправдања да седнете за волан ако сте попили и једну чашицу алкохола. Наша мисија је јасна - нулта толеранција према бахатости и несавесности и знатно веће казне за саобраћајне прекршаје", истакао је Стаматовић..
Стижу и алко-браве
Још једна мера која је предложена од стране АБС јесте увођење тзв. алко-брава.
- За почетак, намењене су за возаче рецидивисте који чешће чине прекршаје и који су повратници у чињењу прекршаја. Они раде на принципу да возач пре него што покрене возило мора да се тестира. Ако постоји одређена количина алкохола у организму, он неће моћи да покрене возило. Тај систем током времена може да подсећа возача да има одређено време да се заустави, да поново уради контролу. Систем је умрежен и одмах се алармирају полиција и остале службе ако се нађе починилац у прекршају - објашњава Ћурчић за "Блиц".
Како додаје, око 40 одсто грађана сматра и предлаже оштрије казне за тешке саобраћајне прекршаје.