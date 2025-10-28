clear sky
14°C
28.10.2025.
Нови Сад
eur
117.2527
usd
100.8192
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ВОЗАЧИ ОПРЕЗ! НОВИ РАДАРИ ШИРОМ СРБИЈЕ Ова три прекршаја ће се снимати, КАЗНЕ стижу АУТОМАТСКИ

28.10.2025. 11:07 11:07
Пише:
Дневник
Извор:
Србија данас
Коментари (0)
комбо
Фото: Илустрација/ Canva

Биће на "тајним" локацијама, казна стиже аутоматски, полицајац уопште не мора да буде присутан.

"Стравична несрећа на Новом Београду код куле West 65 где је возач у алкохолисаном стању и под дејством психоактивних супстанци, прошао кроз црвено светло и угасио животе целе једне породице, не може проћи "испод радара" и заборављено након извесног времена. Управо то треба да буде кап која је прелила чашу", истакао је директор АБС-а Бранко Стаматовић. Његов помоћник Вељко Ћурчић за "Блиц" открива да ће ускоро широм Србије бити постављени стационарни и мобилни радари који ће бележити 3 најчешћа прекршаја, а нада се да ће у нови Закон о безбедности саобраћаја бити уврштена и нулта толеранција на алкохол за све возаче, као и алко браве.

Помоћник директорка Агенције за безбедност саобраћаја (АБС), Вељко Ћурчић на почетку је апеловао све учеснике у саобраћају да поштују саобраћајне прописе како се оваква или слична саобраћајна несрећа на Новом Београду, никоме никада не би догодила.

- Од почетка ове године, на путевима Србије живот је изгубило 390 особа, док је повређених у саобраћајним незгодама чак 15.320. Иза ових бројки стоје имена, презимена, то су људи који нажалост данас нису са нама - истакао је Ћурчић.

Подсетио је да Агенција за безбедност саобраћаја спроводи превентивне кампање и у сарадњи са другим институцијама ради на подизању свести о безбедности саобраћаја.

казне
Фото: Илустрација/ Canva

- Трудимо се да на различите начине допремо до свести деце, младих, возача, бициклиста и свих учесника у саобраћају – да пробудимо свест да сваки појединац мора водити рачуна о безбедном понашању у саобраћају, и због себе и због других - рекао је.

Нови мобилни радари на путевима Србије

Такође, Агенција за безбедност саобраћаја, заједно са Министарством унутрашњих послова - Управом саобраћајне полиције, већ ради на постављању нових стационарних и мобилних радара, који ће забележити не само прекорачење брзине, већ и коришћење телефона током вожње, као и невезивање сигурносног појаса.

Шта ће бележити мобилни радари:

Коришћење мобилних телефона
Прекорачење брзине
Некоришћење сигурносног појаса

"На лицу места неће морати да буде присутно лице, односно полицајац, већ ће ови мобилни радари моћи да се померају и људи неће у сваком тренутку знати где се они налазе. Циљ је да се открије што већи број прекршаја и с друге стране, унапреди безбедност саобраћаја", објашњава Ћурчић.

"Казне ће стизати без присуства полиције"

Директор АБС, Бранко Стаматовић открио је да су уређаји већ набављени, а њихово пуштање у рад очекујемо убрзо. 

"Апелујем на све учеснике у саобраћају - поштујте прописе, јер ће казне стизати и без присуства полиције! Поштујте прописе због своје безбедности, као и безбедности свих у саобраћају. Залагаћемо се за промену закона по којем ће се бахати возачи који возе под дејством алкохола посебно санкционисати, а новчане казне бити знатно веће. Нема оправдања да седнете за волан ако сте попили и једну чашицу алкохола. Наша мисија је јасна - нулта толеранција према бахатости и несавесности и знатно веће казне за саобраћајне прекршаје", истакао је Стаматовић..

кауне
Фото: Илустрација/ Canva

Стижу и алко-браве

Још једна мера која је предложена од стране АБС јесте увођење тзв. алко-брава.

- За почетак, намењене су за возаче рецидивисте који чешће чине прекршаје и који су повратници у чињењу прекршаја. Они раде на принципу да возач пре него што покрене возило мора да се тестира. Ако постоји одређена количина алкохола у организму, он неће моћи да покрене возило. Тај систем током времена може да подсећа возача да има одређено време да се заустави, да поново уради контролу. Систем је умрежен и одмах се алармирају полиција и остале службе ако се нађе починилац у прекршају - објашњава Ћурчић за "Блиц".

Како додаје, око 40 одсто грађана сматра и предлаже оштрије казне за тешке саобраћајне прекршаје.

Србијаданас.рс

казне возачи
Извор:
Србија данас
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај