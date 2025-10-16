ВОЗАЧИ ИЗ СРБИЈЕ, ОБРАТИТЕ ПАЖЊУ: Уведене казне за бахату вожњу и одбијање теста на дрогу
Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ усвојио је у среду Предлог закона о изменама и допунама Закона о основама безбедности саобраћаја на путевима, који су предложили посланици Саша Магазиновић и Јасмин Имамовић, преноси Анадолу.
Закон је подржало 28 посланика, док је шест било против. Усвојен је и закључак којим се налаже да Дом народа овај предлог разматра по хитном поступку.
– Kоначно. Усвојен је закон о кажњавању бахате вожње! Строге новчане казне, дугорочно одузимање возачке дозволе, привремено или трајно одузимање возила – све су то мере којима ће се кажњавати бахати возачи када закон потврди Дом народа – поручио је Саша Магазиновић.
Додао је да више неће бити одбијања тестирања на дроге и да ће полиција добити моћне алате да са улица уклони потенцијалне убице за воланом.
– Kада те људи изаберу у парламент, то је као да са сваким од њих потпишеш друштвени уговор поверења да ћеш радити у најбољем интересу друштва и државе. Овај закон је управо то – нагласио је Магазиновић.
Према изменама, казна за одбијање теста на дрогу повећава се са 400 на 1.000 конвертибилних марака (око 57.000 динара). Полиција ће моћи да приведе возача под дејством наркотика и задржи га до 12 сати, односно док дрога не престане да делује. Та мера се до сада примењивала само на возаче под дејством алкохола.
Нови закон предвиђа и казну од 200 до 400 KМ (11.000–23.000 динара) за коришћење мобилног телефона током вожње. Ако возач с телефоном у руци изазове саобраћајну несрећу, казна може достићи и до 2.000 KМ (око 115.000 динара), уз могућност забране управљања возилом до шест месеци.
Извор: Телеграф