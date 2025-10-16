ТРАГЕДИЈА У РАКОВИЦИ, МАЈКА И ЋЕРКА СТРАДАЛЕ У ПОЖАРУ! Обе су биле болесне и готово непокретне
Мајка В.С. (83) и ћерка С.С. (53) погинуле су у пожару који је избио јутрос у њиховом стану на седмом спрату зграде у којој су живеле. Неколико сати након што је избио пожар, њихова тела превезена су у мртвачницу.
У стану у којем је избио пожар у Раковици неколико сати трајао је увиђај, након ког су тела страдале мајке и ћерке изнесена.
Улаз зграду био је блокиран од сране припадника полиције. Након завршеног увиђаја, екипа "Блица" затекла је судски запечаћена врата од стана у којем је избио пожар.
Како причају комшије, обе погинуле жене су биле болесне и готово непокретне.
Подсетимо, мајка и ћерка из Раковице страдале су у пожару који је избио данас у њиховом стану на седмом
Како прича један од комшија, дим је био на све стране. Ватрогасци су брзо стигли на лице места како би зауставили ватрену стихију.
- Ништа се није чуло, само је било много дима. Помогао сам ватрогасцима око црева да спроведу. Чим сам их видео, рекао сам им: "Горе су вам мајка и ћерка", јер сам знао да су оне у стану, да нису излазиле - прича комшија.
Тела су пронађена у дневном боравку
Узрок пожара и даље није познат, а више ће се знати након што полиција обави увиђај у згради у Раковици.