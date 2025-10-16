ГРЧКА УВОДИ 13-ЧАСОВНО РАДНО ВРЕМЕ! Радници узнемирени, синдикати најављују штрајкове А ШТА ЈЕ СА ПЛАТАМА?
Грчки парламент усвојио је оспоравани закон о раду којим се дозвољава 13-часовно радно време, упркос снажном противљењу опозиције и штрајковима широм земље.
Док грчка влада тврди да ће на овај начин модернизовати закон о раду, представник за штампу левичарске странке Сириза нови пропис назива „законском монструозношћу".
Према новом закону, укупни прековремени рад током једне године не може прећи 150 сати, а као стандард и даље остаје 40-часовна радна недеља.
Влада тврди да дуже 13-сатно радно време није обавезно, моћи ће да се изабере, а односи се само на приватни сектор и не може се примењивати више од 37 дана годишње.
За нови закон су гласали посланици владајуће странке десног центра Нова демократија, док је против гласала опозициона странка левог центра Пасок, а левичарска Сириза била је суздржана.
Синдикати су током овог месеца организовали два генерална штрајка тражећи повлачење закона, због чега нису радили јавни превоз и државне службе.
Ники Керамеус, министар рада, рекао је да се овим реформама грчки закони усклађују са реалношћу модерног тржишта рада.
Он је оптужио опозиционе лидере за обмањивање јавности.
По новом закону, запослени ће моћи да раде прековремено за 40 одсто већу плату.
Радници неће смети да буду кажњени за одбијање прековременог рада, такође је предвиђено.
Ово је у сагласности са правилима о радном времену у Европској унији, по којима је просечна радна недеља ограничена на 48 сати, али која такође дозвољавају прерасподелу радних сати током једне године.
Закон омогућава запосленима да дуже раде за једног послодавца, уместо да раде за више послодавца скраћено радно време, навели су званичници.
Опозиционе странке ипак оптужују владу да је уназадила права радника и да „гура државу ка средњевековном" радном окружењу.
Грчки радници већ раде дуже, а зарађују мање од већине других Европљана и боре се да „саставе крај с крајем", навели су.
Синдикат запослених у јавној служби АДЕДИ навео је да флексибилно радно време у пракси значи „укидање осмочасовног радног времена, уништавање породичног и друштвеног живота и озакоњење превелике експлоатације", пренела је агенција АФП.
Грчка је 2024. године увела шестодневну радну недељу за неке привредне гране у покушају да погура економски раст.
Нови закон, који ће ступити на снагу почетком јула 2025, дозвољава радницима да раде до 48 сати недељно, уместо садашњих 40.
Најдуже радно време у Европској унији забележено је у Грчкој (39,8 часова), Бугарској (39), Пољској (38,9) и Румунији (38,8).
Најкраћу радну недељу имају Холанђани (32,1), показују подаци Еуростата.
Минимална зарада у Грчкој је 968 евра од јануара 2025, што је најмањи износ међу ЕУ државама.
Незапосленост, која је била највиша током финансијске кризе (28 одсто), у августу је била осам одсто, што је више од ЕУ просека од 5,9 одсто, подаци су Еуростата.
Грчка се и даље опоравља од дужничке кризе, која је после деценију окончана 2018. године, али плате и животни стандард су међу најнижим у ЕУ.