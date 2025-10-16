ТРАГЕДИЈА КОД КРАЉЕВА Петогодишњак се утопио након пада у базен
16.10.2025. 18:57 18:59
КРАЉЕВО: У селу Ратина код Краљева данас око 16.40 часова догодила се трагедија када је петогодишње дете старости пет година упало у базен и том приликом изгубило живот.
- Дете је пронађено у бесвесном стању, а одмах је превезено у краљевачки Здравствени центар „Студеница“. Упркос напорима лекара и покушајима реанимације, нажалост, малишан је преминуо - потврдјено је за РИНУ.
Случај је пријављен надлежним органима, а полиција обавља увиђај како би се утврдиле све околности овог несрећног догађаја.