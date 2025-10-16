clear sky
ПУЦЊАВА У БЛИЗИНИ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ Мушкарац и жена погинули, једна особа тешко повређена ХОРОР У ЧЕШКОЈ

16.10.2025. 18:52 18:57
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Фото: pixabay.com

Две особе су погинуле, а једна тешко повређена у пуцњави у близини основне школе у месту Смржовка у округу Јаблонец у Чешкој.

Полиција је саопштила да су погинули мушкарац и жена, а осумњичени је ухапшен и пребачен у болницу хеликоптером, јавио је чешки портал Новинки.

- На лицу месту је пронађено оружје. Све околности догађаја су предмет даље истраге - изјавила је портпаролка полиције Клара Јеничкова.

Она је додала да се пуцњава  десила у непосредној близини локалне основне школе.

- Полиција је предузела потребне мере и обавестила људе у околини да не излазе. У овом тренутку је вероватно само случајност што се инцидент догодио у близини школе и није имао никакве везе са том установом - изјавила је она. 

На лицу места су интервенисале и специјалне јединице, као и хитна помоћ и ватрогасци.

 

Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
