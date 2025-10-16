ПУЦЊАВА У БЛИЗИНИ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ Мушкарац и жена погинули, једна особа тешко повређена ХОРОР У ЧЕШКОЈ
Две особе су погинуле, а једна тешко повређена у пуцњави у близини основне школе у месту Смржовка у округу Јаблонец у Чешкој.
Полиција је саопштила да су погинули мушкарац и жена, а осумњичени је ухапшен и пребачен у болницу хеликоптером, јавио је чешки портал Новинки.
- На лицу месту је пронађено оружје. Све околности догађаја су предмет даље истраге - изјавила је портпаролка полиције Клара Јеничкова.
Она је додала да се пуцњава десила у непосредној близини локалне основне школе.
- Полиција је предузела потребне мере и обавестила људе у околини да не излазе. У овом тренутку је вероватно само случајност што се инцидент догодио у близини школе и није имао никакве везе са том установом - изјавила је она.
На лицу места су интервенисале и специјалне јединице, као и хитна помоћ и ватрогасци.