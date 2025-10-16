Биће и снега!
СПРЕМИТЕ СЕ ЗА ОЗБИЉНУ ЗИМУ Пред нама и до 55 ДАНА МИНУСА Прете чак 2 феномена, биће ЛЕДЕНО! Бар две недеље НАЈВИША ДНЕВНА ТЕМПЕРАТУРА неће прелазити 0°Ц
Очекујемо између 30 и 55 дана са негативним температурама, као и 5 до 15 такозваних ледених дана када ни током дана температура неће прелазити нулу, рекао је за "Блиц ТВ" Горан Михајловић, помоћник директора РХМЗ-а, говорећи о првим прогнозама за предстојећу зиму.
Иако је јесен тек почела, метеоролози већ наговештавају озбиљније захлађење током зиме.
Према првим анализама, зима пред нама могла би бити хладнија од претходних, а један од главних "криваца" могао би бити природни климатски феномен Ел Нињо, који тренутно мења атмосферу изнад Тихог океана и тиме потенцијално утиче и на временске прилике у Европи и на Балкану.
Када говоримо о зими, свакако је рано за детаљне прогнозе. Међутим, оно што за сада можемо рећи јесте да ће средња сезонска температура бити нешто изнад просека, отприлике за 1 степен. Ипак, то не значи да неће бити хладних периода, истиче Михајловић.
Према његовим речима, очекује се да ће током зиме бити између 30 и 55 дана када ће минимална температура бити испод нуле, као и 5 до 15 такозваних ледених дана - дана када ни максимална дневна температура неће прећи 0°Ц.
Падавине би, према прогнозама, требало да буду у границама вишегодишњег просека – између 110 и 160 мм за целу сезону.
Претходних година смо имали врло мало снега, нарочито у нижим пределима попут Београда и Војводине. Ове зиме би, уз хладне периоде, могли да очекујемо и умерене количине снега, додао је Михајловић.
Осим Ел Ниња, временске прилике би могао додатно да обликује и феномен Ла Ниња, који је тренутно у формирању. Реч је о супротном климатском обрасцу, који такође утиче на глобалне атмосферске процесе.
Уколико се Ла Ниња формира, њен утицај ће се свакако осетити, не само у Европи, већ и код нас, наглашава Михајловић.
За конкретније прогнозе ипак ћемо морати да сачекамо још неколико недеља, али једно је сигурно - зима 2025/2026. ће бити хладнија од претходних, пише Блиц.