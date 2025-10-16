clear sky
НЕСРЕЋАН СЛУЧАЈ ИЛИ УБИСТВО? Син оснивача шпанског Манга ПОД ИСТРАГОМ због могуће умешаности у његову смрт

16.10.2025. 22:40 22:54
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
m
Фото: Screenshot / Youtube / Reuters

Правосудне власти у Шпанији поново су данас отвориле истрагу поводом смрти оснивача модне компаније Манго Исака Андица која обухвата и његовог сина због могуће умешаности.

Истрага је поново отворена због сумње да смрт Андица можда није била несрећан случај, како се у почетку веровало, већ да је реч о могућем убиству.

Како преноси шпански лист Ел Паис, под истрагом се налази његов син, Хонатан Андиц, који је био једина особа у његовом друштву 14. децембра 2024. године, када је предузетник пао у провалију током планинарења на планини Монсерат у близини Барселоне.

Кључни елементи који су довели до промене правца истраге укључују изјаве два сведока - самог Хонатана Андица, чије су изјаве оцењене као недоследне и које се нису поклапале с налазима увиђаја на терену, као и партнерке његовог оца Естефаније Кнут, која је истакла да су односи између оца и сина били лоши.

Полиција истиче да је реч о изузетно сложеном случају без директних сведока осим сина и да ће терет доказивања, уколико дође до суђења, бити изузетно тежак.

Породица Андиц, путем овлашћених представника, саопштила је да неће коментарисати смрт Исака Андица, али је истакла да поштује рад надлежних органа и да ће наставити да сарађује.

Такође су изразили уверење да ће се поступак ускоро завршити и потврдити невиност Хонатана Андића.

Оснивач и власник трговина одеће Манго 71-годишњи Исак Андиц погинуо је 14. децембра 2024. године у Каталонији приликом пада с планине.

Испрва се сматрало да је реч о несрећи када су се отац и син упутили на излет, а током повратка Исак Андић је пао с висине веће од 100 метара.

Истрага је привремено била затворена месец дана касније, али је полиција, због низа нејасноћа, затражила њено поновно отварање.

Вести Свет
