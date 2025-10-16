clear sky
Клупко почело да се одмотава! Испливале НОВЕ ШОКАНТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ о особи која је УЦЕЊИВАЛА ВУЈАДИНА: "Претукли су је, плашила се за живот"

16.10.2025. 22:48
Пише:
Дневник
Извор:
Курир
фудбал
Фото: Youtube Printscreen/AmiG Show

Клупко око трансродне старлете А. К., која је ухапшена због сумње да је уцењивала Вујадина Савића, почело је да се одмотава након што је спортиста саслушан у Трећем основном јавном тужилаштву 8. октобра.

Њен живот је, пише Курир, сада у жижи интересовања, а нови детаљи избијају на површину.

Последњи у низу је и тај да је А. К. у више наврата улазила у проблеме са мушкарцима, који су је малтретирали, узимали новац, телефоне, али и кључ од аутомобила.

Добијала често батине
 

Ево о чему је реч. Ситуација је била непријатна. Пре пола године су јој три мушке особе усред ноћи упале у стан. Претукли су је. То су били неки момци из Новог Пазара. Узели су јој телефоне и новац. Чини ми се да је било око 4.000 евра. Преко пријатеља је успела да дође до њих и вратили су јој телефоне, али новац нису. Након тога је инсталирала камере у стану. Плашила се за живот. Иста ситуација се поновила почетком августа. Тада су јој у стан упала три мушкарца, претукли су је, сузавцем је испрскали, по целом ходнику је вукли. На зидовима је била крв. Узели су јој кључеве од аута, говори саговорник „Курира“ упућен у детаље.
 

вујадин савић уцена трансродна особа
Извор:
Курир
Пише:
Дневник
