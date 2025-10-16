Клупко почело да се одмотава! Испливале НОВЕ ШОКАНТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ о особи која је УЦЕЊИВАЛА ВУЈАДИНА: "Претукли су је, плашила се за живот"
Клупко око трансродне старлете А. К., која је ухапшена због сумње да је уцењивала Вујадина Савића, почело је да се одмотава након што је спортиста саслушан у Трећем основном јавном тужилаштву 8. октобра.
Њен живот је, пише Курир, сада у жижи интересовања, а нови детаљи избијају на површину.
Последњи у низу је и тај да је А. К. у више наврата улазила у проблеме са мушкарцима, који су је малтретирали, узимали новац, телефоне, али и кључ од аутомобила.
Добијала често батине
Ево о чему је реч. Ситуација је била непријатна. Пре пола године су јој три мушке особе усред ноћи упале у стан. Претукли су је. То су били неки момци из Новог Пазара. Узели су јој телефоне и новац. Чини ми се да је било око 4.000 евра. Преко пријатеља је успела да дође до њих и вратили су јој телефоне, али новац нису. Након тога је инсталирала камере у стану. Плашила се за живот. Иста ситуација се поновила почетком августа. Тада су јој у стан упала три мушкарца, претукли су је, сузавцем је испрскали, по целом ходнику је вукли. На зидовима је била крв. Узели су јој кључеве од аута, говори саговорник „Курира“ упућен у детаље.