Вучић честитао Орбану на организацији мировног састанка Трампа и Путина
БЕОГРАД: Председник Србије Алексаднар Вучић разговарао је вечерас телефоном са мађарским премијером Виктором Орбаном, коме је честитао на организацији великог мировног састанка између председника САД Доналда Трампа и председника Русије Владимира Путина.
Пожелео сам му много успеха и изразио уверење у беспрекорну организацију овог историјског догађаја, написао је Вучић на Инстаграм налогу "budućnostsrbijeav".
Додао је да је са Орбаном разговарао и о унапређењу билатералних односа, као и да су договорили сусрет у наредних седам дана.
Амерички председник Доналд Трамп и руски председник Владимир Путин договорили су данас да ће се следеће недеље њихови саветници састати на високом нивоу, након чега ће се Путин и Трамп састати у Будимпешти.
Председник Путин и ја ћемо се састати на договореној локацији у Будимпешти, да видимо можемо ли да окончамо овај неславни рат између Русије и Украјине, написао је Трамп на свом налогу на мрежи Truth Social (Истина), након што је с Путином разговарао телефоном.