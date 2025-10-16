УЗНЕМИРУЈУЋИ СНИМАК ИЗ БАЊАЛУКЕ Малолетник брутално ударен дрвеним штапом у главу, лекари му једва спасили живот НАСИЛНИК ПУШТЕН НА СЛОБОДУ

На снимку се јасно види како један од осумњичене браће чији су иницијали Н. З. (28) дрвеним штапом без било каквог повода и разлога удара дечака (16) у главу, након чега дечак пада и укочен непомично остаје да лежи на улици, преноси Српска инфо.



Живот дечака, према речима његових родитеља чији је идентитет познат редакцији, спасен је само захваљујући брзој реакцији другара који су му притекли у помоћ. Речи огорчених родитеља, а посебно мајке нападнутог дечака никога не могу оставити равнодушним.

"Био је 9. мај ове године увече и сећам се да сам хранила бебу. Нешто касније зазвонио ми је телефон и када сам видела фиксни број пресекло ме. У наредним тренуцима чула сам да мога сина возе у Ургентни центар УКЦ РС. Стигла сам пре њих тамо и тада видела своје дете", открива болне тренутке мајка нападнутог дечака.

Додаје како је сину констатовано крварење у мозгу. Истовремено полиција је трагала за двојицом нападача који су како ће се касније испоставити у алкохолисаном стању критичне вечери дошли на бензинску пумпу у намери да купе алкохол, али је запослени одбио да их услужи и истерао напоље.

Огорчени, један од браће, узео је дрвени колац и без повода ударио дечака који је стајао у близини пумпе. Затим су побегли.

"Полиција је исте ноћи идентификовала и ухапсила нападаче, али ни после пет месеци од догађаја, тужилаштво није подигло оптужницу, нити је позната квалификација кривичног дела", испричала је мајка дечака.

Родитељи су огорчени на поступање бањалучког тужилаштва. Кажу да су нападачи, иако су полицији познати, након криминалистичке обраде пуштени да се бране са слободе, јер тужилаштво није затражило ни одређивање притвора.

"Полиција је одрадила свој део посла, идентитет нападача је познат, све је документовано, постоји и видео снимак. Ипак, тужилаштво још није квалификовало ни кривично дело за које ће се теретити осумњичени. Наводно је спорно вештачење", наводи мајка жртве, додајући да породица тражи само правду.

Остаје питање како је могуће да се након овако бруталног напада, забележеног камером, ни пет месеци касније не зна ни квалификација кривичног дела?

Na snimku se jasno vidi kako jedan od osumnjičene braće N.Z. (28) drvenim štapom bez bilo kakvog povoda i razloga udara dječaka (16) u glavu. pic.twitter.com/ob31WnImE9

